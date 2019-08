Eigersund må bruvåkne

Jeg har lest et forprosjekt som heter noe så usexy som «Vurdering av konstruksjonstyper for ny Eigerøy bru». Det er Bruseksjonen i vegvesenet som har vurdert ulike brutyper. Det er rart hvordan den slags utredninger går under radaren vår. Alle i Eigersund vet at vi skal få ny bru, men ingen snakker om hvordan den skal se ut.

Det var stor glede i Eigersund da Ketil Solvik-Olsen lovet oss ny bru. Vi skulle til og med få ei bomfri bru. Eigerøy bru er ei svær bru. Den er 260 meter lang og har et hovedspenn på 40 meter. Den nye brua blir tilsvarende, men den blir minst 15 meter bred.

Landemerke

Nå i valgkampen dukker den ene kjente politikereren etter den andre opp på Eigerøy bru. Gahr Støre var nylig her. Like etterpå dukket Ege Tengesdal opp med Bollestad på slep. Alle heier på Eigerøy bru. Så langt er alt vel og bra. Ingen tviler på at vi får ei ny bru i løpet av noen år. Ordføreren tipper at vi er i gang i 2022. Problemet er at i gleden over å ha vunnet fram overfor de som sitter på pengesekken, har eigersunderne glemt at ei bru også handler om estetikk.

Bruer kan bli landemerker, men vi har mange eksempler på at bruer blir det stikk motsatte, betongklosser som aldri havner på et postkort, eller som i dag, bakgrunn på en selfie. Hvis ikke eigersunderne bruvåkner, kommer det temmelig sikkert til å bli strukket en stygg betongkasse mellom fastlandet og Eigerøy. Ei fin bru kan fort bli selve vignetten for en region. Ei stygg bru vil for alltid stå der som et monument over oss som lever nå og som lot Vegvesenet få utrede i fred.

Poeng

Vegvesenet har gjort saken enkel for oss. Bruseksjonen har lagt fram fire alternativer. De fineste bruene er selvsagt ikke blant disse, de røyk ut først, men et av forslagene er slettes ikke så verst. De har gitt alternativene poeng og den styggeste inntar førsteplassen med 72 poeng. Bruseksjonen skriver selv at det ikke er «den mest elegante brutypen». Det er en sterk underdrivelse. Den er nistygg.

Statens vegvesen

På andreplass havner det de kaller en platebru. Den får 70 poeng. Brutypen var sikkert populær i gamle Øst-Tyskland, men den har ingenting å gjøre i vakre Nysund.

Statens vegvesen

På delt tredjeplass med 60 poeng havner bruene som kalles kassabru i stål og buebru med underliggende bue. Selv om bruseksjonen innrømmer at kassabrua ikke er av «den elegante brutypen», frykter jeg at nettopp denne vil vinne til slutt. Den er nemlig billig og scorer høyt på alt annet enn utseende.

Statens vegvesen

Skjønnheten

Buebrua koster litt mer enn de andre tre, men den beskrives som estetisk fin og den vil gi området «større estetisk verdi». Bruseksjonen skriver altså selv at dette er den vakreste av de fire alternativene.

Statens vegvesen

Det er viktig at kommunen kommer på banen fortere enn svint og signaliserer at de tre stygge bruene er uaktuelle. Hvis vegvesenet får jobbe videre med disse, frykter jeg at bordet fanger. Da vil Vegvesenet ha bygget opp en argumentasjonsrekke som blir umulig å bestride for oss som ikke jobber med saken.

Du merker kanskje en underliggende mistillit til Vegvesenet i det jeg skriver. Det stemmer. E39-saken lærte oss en lekse i Eigersund. År med prosesser og høringer opplevdes som spill for galleriet. Vegvesenet endte til slutt opp med å mene det de hadde ment hele tiden. Nå mener altså bruseksjonen i Vegvesenet at ei bru de selv betegner som lite elegant, er den som står øverst på lista.