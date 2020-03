Hinna Kånebytteforening søker dispensasjon fra koronareglene

DRØSET: Åpent brev te ordførar Kari Nessa Nordtun.

Hinna Kånebytteforening søker dispensasjon fra koronareglene. Og for alt i verden: Dette er et illustrasjonsbilde. Det har absolutt ingen ting i verden med den muligens oppdikta Hinna Kånebytteklubb å gjøre. Nada. Nicht. Nothing. Njet. Foto: Fredrik Refvem

Kjære ordfører.

Me i Hinna Kånebyttekorening (HKK) lure litt på koss me ska forholda oss te dette me å ikkje treffast. Heilt konkret dreie det seg om hu Magda og an Enok, som har planlagt kånebytte me hu Rigmor og an Ingolf nå på fredag, rett itte Norge Ront. Det e litt komplisert å bytta kåner nå som disse koronareglane e så strenge.

Planen va at hu Magda sko veksla me na Rigmor på fredag, sånn at Enok og Ingolf konne få litt variasjon i kverdagen. Men nå har hu Magda fått ein liten hoste itte et besøg på Coop Marked. Kilden e muligens ein pakke kamferdrops, men det vett me ikkje sikkert. I tillegg va hu Rigmor ude og gjekk ein tur med na Beate på torsdag. Hu Beate va på Gran Canaria i februar, og kem vet ka hu drog med seg hjem?

An Enok e någe skranten i helså fra før. Det knapt så han tåle et besøg av hu Madga, og ikkje minst na Rigmor, som jo er aldeles spretten og hoien. Uden å gå i detalj, så snakkes det ennå om den gangen hu Rigmor hadde kledd seg ud som postbud og øveraska an Enok midt i Norge Ront.

Ja, ja, det va nå ein avsporing.

Det blir ytterligare komplisert me at han Ingolf e langt inne i risikogruppå. Han består av såpass mange reservedelar, an Ingolf, at han må ver någe i nærheden av ledar i risikogruppå, jaffal kasserar. Han har’kje feber eller någe sånt, men an e «allti brennheide», ifølge na Rigmor.

Kan an Enok treffa na Rigmor på fredag? Di ska ikkje på hyttå eller någe. Og det blir bare di to. Og kan hu Magda potla seg bort te an Ingolf i same slengen for litt hygge?

Når det jelle an Ingolf, så e han nokså lettsmitta. Han e som et fluepapir på alt så fyge ront, og det jelle ikkje bare hu Magda. ALT bide på an Ingolf, inkludert både Magda og Rigmor, når de i det litt frekka humøre. Men og eksem, virus og nye trendar innen dansebandmusikk smitte lett øve på an Ingolf. Hvis me får dispensajon te någen timar med kånebytte, så vil ha i så fall stille i fullt verneutstyr, me frakk og briller og det heila, så får heller hu Madga ver lide granna kreative. Hu e tross alt kreativt ansvarlige hos Sanitetsdamene, avdeling Hinna, så det bør gå greit. Hu e og voldsomt goe te å finna fram. Bare spør an Enok om den gangen di sko te Utstein Kloster og Enok måtte snu på Aksnes.

Det e komplisert dette her, men me meine at kemunen må legga te rette for oss kånebyttarar i denne vanskelige situasjonen. Me vil nødigt bli siddanes me den sama, gamla kånå i ugesvis. Me betale tross alt både bompengar og avgift på båsdonken. Kan me få dispensasjon fra adle disse reglane?

Du har dette me antall folk på ein plass, ikkje treffa så mangen og ikkje minst dette me å hålla to meters avstand.

Har du, kjære ordfører, någen konkrete forslag te koss for eksempel an Enok og hu Rigmor skal konna gjennomføra et...la oss kalla det treff, hvis an Enok må sidda i sofaen og hu Madga i stresslessen? Ska hu bruga krykkå for å dolta borti an Enok, så han hålle seg vågen onna...ja, la oss kalla det treffet?

Kan hu Rigmor for eksempel mella flytting øve te an Enok, bare for fredagskvellen? Kan for eksempel prosten oppheva ekteskabe te Ingolf midlertidigt, eller jaffal gje ein dispensajon for ein kvell? Me love å vaska nevane godt ittepå, og darr vil’kje mangla på sprit, for å sei det sånn.

Me respektere reglane, altså, men akkurat me e i ein litt spesielle situasjon, så akkurat me kan vel få dispensasjon?

Håbe du kan gje et svar, og atte det helst e itte mottoet te Hinna Kånebytteklubb:

«Me mødes halvveis».