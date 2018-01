Ulv i fåreklær

Jeg er muligens den i landet som har sunget flest ”Bæ, bæ, lille lam” de siste tretten månedene. Jeg kan den svært godt. Selv om jeg noen ganger blander mor og far, sånn at det ikke går opp med bitte lille bror.

Jeg har til og med funnet et dypere lag i denne legendariske sangen. Allerede i første halvdel avsløres det at barnet er svaksynt, om ikke helt blind. Hvis ikke kan barnet umulig være i samme rom som lammet. Kanskje er de bare adskilt av en tynn vegg. Kanskje de snakker i telefon? Ingen vet.

Jeg har ikke sunget bæ-sangen uten grunn. Det har vært for å stoppe sutring og få iverksatt dyp søvn på kortest mulig tid. Og det har virket. Det har iallfall virket som det har virket.

Men her en sen kveld, etter at tannpussen var gjort, og man så fram til minst et par timer nedpå, så våknet det. Det mulige vinnerkortet, ”Bæ, bæ, lille lam”, ble selvsagt trukket opp av hatten. Men sutringen bare fortsatte å utvikle seg, som det ofte kan gjøre i slike situasjoner. Og det var da lynet plutselig slo ned: Hva med å prøve noe helt nytt?

Men siden jeg ikke kom på noe nytt og lurt i stedet, ble det til at jeg plutselig bare holdt kjeft. Jeg ble stille, stille, og tankefull.

Umiddelbart etter at lyden av den folkekjære visen forsvant, kunne man ane en nedadgående utvikling på sutringen. Og etter bare et par minutter hadde sutringen tatt en ny form, med mye lavere frekvens. Det kunne høres ut som sinte grynt, eller glade.

Tester jeg har foretatt etterpå, har gitt lignende resultater. ”Bæ, bæ, lille lam” er trolig ikke så uskyldig som tidligere antatt. Jeg vil derfor be dere i helsemyndighetene om å finne ut hva denne sangen egentlig betyr for folkehelsen, og hvor mye søvn barn og foreldre blir frarøvet på grunn av den. Etterpå kan dere se på ”Fader Jakob”.