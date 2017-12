Folk drar med seg hjem blinkende lys, puter med "joy" på, og skifter ut julekulene etter årets trend. Vi handler oss blakke på gaver motparten ikke trenger, på mat som skal fremkalle de rette hjertefølelsene. Vi stresser rundt for å treffe vennene som vi forsømmer resten av året og sier halvhjertede "å så koselig, dette må vi gjøre igjen snart". Men det er ikke det viktigste. Uten nestekjærligheten, uten empatien, er vi ingenting. Derfor bruker jeg drøset i dag til å komme med et stort, stygt: "skam dere!". For noen personer får meg virkelig til å miste troen på menneskeheten. De mangler nestekjærlighet og respekt for de rundt seg. For skam dere, alle dere som kjørte og gikk forbi den hjelpesløse mannen som lå forkommen og bevisstløs rett på det iskalde fortauet midt i Stavanger i går. Det var fire grader. Snø og slaps. Regn i lufta. Kaldt nok til at dere hadde pakket dere inn i vinterjakkene deres. Men stanse, det gjorde dere ikke. Skam dere, dere som så at jeg satte på nødblinken på bilen og løp ut, men likevel ikke stanset. Dere sakket ned farten for å få med dere underholdningen, så gasset dere på, med ett eneste unntak, uten så mye som å rulle ned vinduet for å høre om det var noe dere kunne bidra med. Skam dere, i den dyre statusbilen, som fløytet irritert da ambulansen gjorde at bilene hopet seg litt opp i rundkjøringen, og du måtte vente i noen ekstra sekunder for å komme forbi. Skam dere! Men så er det heldigvis noen med varme hjerter. Som du, trivelige taxisjåfør som stanset, og ringte 113 mens jeg holdt personen, slik at han ikke skulle slå seg mer på den harde granitten da krampene herjet. Skryt til de kjekke damene som kom til, som ble. Skryt til de to hyggelige mennene som hjalp til å snu ham, som sjekket puls og pust. Ros til ambulansepersonalet med varme hender og respekt for pasienten. Vi er alle mennesker. Bry deg om de rundt deg! Det koster ingenting. Neste gang kan det være deg som ligger forkommen og syk og trenger noen til å hjelpe. Da nytter det lite hvor pent du har pyntet til jul, eller hvor dyr akevitten på hylla er.