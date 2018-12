Von Winckelhumpen sine har det. Men problemet med det, e jo det atte der nesten aldri sner her på våre kanter, så von Winckelhumpen har vert nødde til å investere i en snekanon så lave konstsne, sånn atte der falle sne i innkjøselen så øyeblikkelig smelte, for hva ska de med varmekabler hvisomatte der aldri e sne?

Det e løye hvordan ting balle på seg.

Vi har jo sett det, atte der ska ble kjøligere nå. Det e nesten så vi håbe på en hvide jul. Akkorat det problemet har von Winckelhumpen løst med den snekanonen, å så får kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, gleden av å farve sneen gule, noe je har inntrykk av atte han sedde veldig pris på, for an beondre alltid verket efterpå.

Der bor en liden konstnersjel i den honden.

Hvisomatte det e sånn atte polakken til von Winckelhumpen sine har lide å gjørr, så forresten ikke e forriktige polakk - for det atte an komme fra borte i Baltikom - så sedde bare von Winckelhumpen på snekanonen udover fortauet, å så må polakken frem med snefreseren for å rydde sneen. Vi har jo ikke så veldig store fortauer her på Egenes, men det e jo eiendomsbesidderen så sidde med ansvaret hvisomatte der e noen så går på rompen å brekke lårhalsen å allslags.

Å det vil vi jo ikke ha noe av.

Nei, det e kanskje tryggest atte vi lar naturen ordne opp selv. I mellomtiden kan vi jo sysselsedde polakkene våre med å sedde piggdekk på Range Roveren, sånn atte vi ikke sklir på glattisen. For der e vel ikke piggdekksavgift når vi kjøre rondt inne i byen, e der vel? Den e vel bare for de udenfra så kjøre inn i byen?

Off, nå ble det veldig vanskelig dette her.

Je kjenne atte je bler litt altererte på tanken.

Je får krybe onder kashmirpleddet foran peisen med en liden jinn.

E der noen så kan fyre i peisen?