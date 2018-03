Mus i joggesko

– Jepsipepsi, hva kan jeg hjelpe herren med?

– Jo, nå skal du høre. Jeg har et par joggesko som jeg kjøpte av dere for noen år siden. Jeg husker ikke helt når, men det føles som en evighet siden. Jaffall. Her om dagen hadde jeg endelig mannet meg opp til et nytt comeback, akkurat som Kjell Bækkelund, som du kanskje husker?

– Ja, var ikke det han slalåmfyren?

– Nei, du tenker kanskje på Erik Håker. Kjell Bækkelund var pianist og aller mest kjent for sine avskjedskonserter. Og etterfølgende comebacker, altså.

– Åja.

– Jaffall. Jeg fant fram joggeskoene, blåste støvet av dem, bokstavelig talt, tok på meg den gode, gamle tightsen med hull på knærne etter den gangen jeg sprang rundt Mosiken i storm og tråkket over, og noen varme klær, siden det var svinkaldt ute og jeg tenkte at farten ikke ville være så høy at den ville holde meg varm. Så skulle jeg ta på meg joggeskoene. Og det var da jeg så at de var utslitt. Eller, rettere sagt, de så utslitt ut. Og da jeg tok på dem, kjentes de utslitt. Hva kan grunnen være, tror du?

– Den vanligste grunnen til at joggesko blir utslitt, er at noen har brukt dem til å jogge med. Er det ikke det som har skjedd her, mener du?

– Kånå kunne ikke fatte hva som hadde skjedd. Jeg tenkte først at det kunne være mus i huset. Vet du om mus ofte går etter joggesko?

– Jeg er ingen ekspert på mus. Men som erfaren joggeskoselger vil jeg si at hovedårsaken til at joggesko blir utslitt, er at folk har jogget med dem. Det er min teori i dette tilfellet også.

– Ja vel. Ikke mye hjelp i deg, forstår jeg. Kånå himler også med øynene her. Da får vi kontakte eksperter på inneklima eller noe. Dette skal vi til bunns i. Hade. Takk for ingenting.

