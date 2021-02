Podkast: – Janne Stigen Drangsholt er det perfekte mennesket

– Hun er høyt utdannet kvinne som jobber mye, og ikke minst: Hun har tre barn. Hun er altså det perfekte mennesket, sier Jan Zahl om Janne Stigen Drangsholt, Finansdepartementets drømmedame.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I ukens Aftenbla-bla diskuterer vi Perspektivmeldingen 2021. Synes du det høres litt tungt og kjedelig ut? Ikke i det hele tatt. Dette dokumentet er noe av det viktigste som finnes for staten Norge, mener Jan Zahl.

– Å se framover i tid er lite eksakt vitenskap, men perspektivmeldingen er det beste vi har for å se på hvordan vi skal håndtere utviklingen i Norge de neste årene, sier Zahl, og lister opp problemene:

I dag har vi fire personer i jobb per pensjonist. Fortsetter utviklingen som nå, vil vi få to personer som betaler skatt per pensjonist. Regnestykket går ikke opp. Staten får mer utgifter enn inntekter, og da må noe gjøres.

– Flere må jobbe mer, vi må jobbe lenger inn i alderdommen og vi må ha færre som er ute av arbeidslivet. Alternativet er høyere skatter, hvis vi skal opprettholde velferdsstaten.

En måte å løse det på er at alle blir som professor Janne Stigen Drangsholt, mener Jan Zahl.

– Hun er kvinne med høy utdanning. Hun jobber mye, sannsynligvis for mye, og bidrar til statskassen. I tillegg har Janne tre barn. Altfor få familier består av tre barn. Fødselsraten har gått ned fra cirka 2 til 1,5, samtidig som behovet for antall hender i omsorgs- og yrkesfag stiger. Innvandring kan løse noe, men vi får altså for få barn.

Ukens gjest, og vikar for Harald Birkevold, er Terje Høyland. Han er en av Arne Vistes støttespillere, en sak som diskuteres i panelet. Høyland forteller også om koronaens katastrofale effekter i deler av Asia, der han er engasjert i misjonsarbeid.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes eller på Spotify. Du kan også høres ukens episode her: