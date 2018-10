Som dere vet, er det snart jul. For noen av dere har dette blitt et problem, viser det seg. Noen som har lyst til å snakke om sine opplevelser? Karen? Du er en av dem som har en såkalt "rampenisse" hjemme som finner på pek.

– I fjor begynte det greit. Jaffal de første ti dagene. Så ble det vanskeligere å finne på noe forskjellig. Jeg brukte sykt mye tid på google. Pinterest, og på facebook-gruppen Elf on the shelf. Det tok helt over livet mitt.

– Så, så. Ikke gråt. Du er over denne fasen nå, og har lovet å følge 12-trinnsplanen for akseptabel nisseatferd og -pynting.

– Ja, Nina, du opplevde jo en separasjonsperiode fra din mann etter at du barberte av ham barten, og laget glitterskjegg mens han sov?

– Vi har ordnet opp i det nå, og jeg har lovet at i år skal jeg la ham være i fred. Eller, om jeg skal gjøre noe, skal jeg lese bruksanvisningen på limen først. Skjegget har vokst ut nå etter den leie allergiske reaksjonen.

– Guri, hva sier du? I fjor innrømte du at du tok litt av. Har du klart å begrense deg i år? Kanskje bare nøye deg med noen nissefotspor i mel på kjøkkenbenken, eller fylle badekaret med ballonger? ... Guri? Du vet du er blant andre nisse-berørte her?

– Joda. Neida. Så... Altså, jeg har laget en grei kjøreplan for desember, med gradvis progresjon. Først skal nissen kjøre noen dager med å stille opp sko i tog, deretter henger jeg ungenes støvler i taket. Deretter snur jeg alle bildene på veggen opp-ned, fyller ungenes ransler med non-stop. Så har jeg hyret inn ringmesteren til Oilers for å fikse skøytebane i oppkjørselen.

– Eh... javel? Og etter det?

– Ja du vet. Ikke noe spesielt.

– Guri...!

– Jeg tenkte ti lastebillass med snø fra Sirdal, samt en klasse dekoratører fra Godalen videregående til å bygge snemenn, en ponni med pålimt enhjørninghorn.

– Guri da...

– Og muligens Sissel Kyrkjebø som synger "Helga Natt". Men jeg har ikke helt bestemt meg enda. Muligens jeg skal stå over hele nissegreiene i år.

– Ja. Muligens.