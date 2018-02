Highway to Hillevåg

I forbindelse med arbeidet for å gjøre trafikkaoset i Hillevåg aller, aller komplettest og dermed oppnå høyest mulig utslippsverdier av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksid slik at bydelens innbyggere sakte, men sikkert skal bli syke og dø, har vi, byens myndigheter, vedtatt at periodene med rødt lys for bilister skal forlenges ved hjelp av et sensorsystem som gir busser forrang foran biler gjennom den endeløse rekken av rundkjøringer som, til tross for at de er runde, utgjør en praktisk talt sammenhengende linje av stoppmuligheter for biltrafikk fra Kvaleberg til Kristianslyst.

Vi, byens myndigheter, kunngjør med dette at selv busser som stanser ved bussholdeplaser for enten å A: Slippe passasjerer av bussen, eller B: La passasjerer entre bussen, eller en kombinasjon av A og B - altså i all hovedsak av- og pålossing av humanoide primater i den hensikt å frakte dem til, fra, eller gjennom Hillevåg bydel - skal generere rødt lys selv for biler som ikke kommer i konflikt med bussenes kjøremønster, for derigjennom å optimalisere utslippsverdiene av karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksid i bydelens lavereliggende luftlag.

Vi, byens myndigheter, kunngjør herved at dette tiltaket iverksettes med umiddelbar virkning og at, nei vent litt.

Dette er jo iverksatt allerede, noe som selvfølgelig er en listig plan for å utrydde de av byens borgere som opprinnelig tilhørte Hetland kommune, og som derfor ikke kan sies å være ordentlige Stavanger-folk - eller siddiser som det gjerne kalles.

På vegne av byens myndigheter:

arild i.