Jeg, for eksempel, har sluttet to ganger. En gang for ni år og ti dager siden og en gang for ti dager siden. Jeg kan derfor regnes som en ekspert.

Nikotin kan være like avhengighetsskapende som kokain, heroin og morfin, ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Det sier litt. Alle vet hvor vanskelig det er å slutte med kokain.

Ifølge Sirus kan det oppstå en rekke abstinenssymptomer ved snuskutt. Hvis du vurderer å slutte, bør du få med deg disse ekspertrådene først:

Irritabilitet og aggresjon

Mange tror at man blir mer irritert etter snusslutt og at dette som oftest går ut over den nærmeste partneren. Men er det egentlig sant? Mye tyder nemlig på at det er partneren som blir vanskeligere i tiden etter snusslutt. Ikke en selv. Hvorfor det er sånn, vet ennå ikke forskerne. Ta derfor høyde for mer kranglevorne ektefeller og sånn. Smil mer. Ta deg en luftetur. Ta paracet.

Depresjon

Kan ramme selve slutteren. Kan ligne på kjærlighetssorg, bare enda sterkere, siden snusboksen for mange er deres eneste kjærlighet. Vurder å begynne igjen.

Rastløshet

Mest positivt. Kan føre til rydding, maling, turgåing osv. Risiko for gnagsår.

Nedsatt konsentrasjon

Det kan være, men det gir ikke partneren, ofte kalt kona, bedre grunn til å gjenta og gjenta og gjenta ting. Blir det for mye mas, er det aller beste å hive inn en pris før den blir for høy.

Økende appetitt

Kan fort bli regnet som positivt, men ikke på lang sikt. Derfor bør du kanskje begynne igjen.

Lett hodepine

Skiller seg fra tung hodepine. Hvis den er lett: hold ut. Hvis den er tung: begynn med snus igjen.

Milde søvnvansker

Søvn er viktig. Glir det over i kraftige søvnvansker, så er det bare å begynne igjen.

Husk at det er ingen skam å snus.