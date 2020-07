Lyse, hvor blir det av internettet mitt?

Jeg bestilte fiber fra Lyse for fem måneder siden og har ennå ikke blitt koblet på nettet. Nå er jeg lei av å vente.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Jan Arne Hansen fra Hjelmeland mener det drøyer lovlig lenge før Lyse får installert fiberen han har bestilt. Foto: Pål Christensen

Jan Arne Hansen Hjelmeland

Det gamle televerket var i følge store norske leksikon en statlig forvaltningsbedrift som hadde med telefonitjensten å gjøre. Det var televerket folk kontaktet før i tiden når de skulle installere telefon hjemme

Det som har skjedd i nyere tid er at televerket ble privatisert og omdannet til et mer eller mindre privat selskap som har fått konkurranse av flere andre private selskaper.

Man skulle jo tro at når man privatiserte telefonitjenesten, ville den bli raskere og mer effektiv? Jeg bor sentralt i Hjelmeland sentrum og prøver å bestille fiber gjennom Lyse. Man trenger ikkje bare telefon i dagens samfunn, men også et raskt internett.

Jeg bestilte internett fra Lyse i god tro på at jeg skulle få det installert etter hvert. Alle naboene i sameiet og i bygda har fiber.

De fleste i sameiet måtte vente rundt tre måneder på å få fiberen installert. Jeg har nå selv ventet i nærmere fem måneder. Fiberen skal ligge klar ved ytterveggen og skal teoretisk sett kunne kobles opp på rundt en halv time.

Før i tiden måtte folk i verste fall vente flere år på å få installert telefon. Er ikke Lyse raskere enn det gamle telegrafverket?

Jeg håper virkelig at Lyse kan få opp farten! Og at politikerne sammen med utbyggerne også kan legge enda bedre til rette for å bygge ut denne viktige infrastrukturen i grisgrendte strøk! For der bor det også folk som jeg mener er like mye verdt som byfolkene.