- Sykehuset var mitt ene trygge sted. Så kom koronaen, og plutselig var all trygghet borte

PODKAST: Ine Haver har vært redd for å død siden hun mistet søsteren i kreft. Helseangsten fikk seg seg et skikkelig oppsving når plutselig ikke engang sykehuset var trygt.

Ine Haver har helseangst. I Aftenbla-bla forteller hun hvordan det er midt under koronaen. Foto: Jarle Aasland

Aftenbladet

I ukens Aftenbla-bla snakker vi blant annet om helseangst. Ine Haver fra Stavanger har lenge vært overbevist om at hun har, eller er vært redd for å få, en dødelig sykdom. Hun har hatt det sånn siden hun mistet søsteren i kreft, og selv om hun vet at det er irrasjonalt, har angsten styrt livet hennes i perioder.

Hør henne fortelle om hvordan det artet seg da det plutselig kom en ekte og farlig epidemi.

– Sykehuset var mitt ene, trygge sted. Plutselig var det trygge stedet borte, forteller hun.

For henne er det ikke bare bare at Norge nå skal åpnes igjen, mens koronaviruset faktisk er blant oss.

Vi snakker også om 17. mai, gjenåpningen av Norge, russetiden med Harald Birkevold, og ikke minst: Jan Zahl og Leif Tore Lindø tror de har laget årets russelåt, med hjelp av Ungdomsteatret på Rogaland Teater og deres HMS-plan for smittevern.

