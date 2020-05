Skoleveien

Drøset: Det ser så uskyldig ut, men er et av verdens mest kompliserte spørsmål: "Hva tenker du på da, vennen min?"

Det er ikke noe man bør spør om i tide og utide. Ikke minst dersom man er så morgentrøtt at man sånn helt uten videre buser ut med det sånn i 08-tiden om morgenen, mens barnet er på vei til hjemmeskolen på kjøkkenbordet.

– Takk for at du spør. Jeg tenker på sykt mange ting. Det er noe av det kule med å være onge. Me har god plass i knollen.

– Visste du at blindehunder må gå på førskole før de får gå på blindehundskolen? Visste du at Jokke i Pondus-bladene elsker kebab? Spesielt på vei hjem med ei saftig burugle etter en fuktig kveld på byen?

– Jokke... burugle... Men, kjære deg, dette er vel ikke helt passende lesing for en tass som deg?

– Joda. Livets harde skole, i tegnevariant. Kan aldri skade. Visste du forresten at kirkens utbredelse i Norge skyldtes at mange ble omkristnet med vold, da Hellig Olav og gjengen herjet? Og at pinsen er liksom kirkens bursdag. Og at pinsens farge er... blodrød?

– Ja, men dette var da ganske heftig sånn før frokost... Men du, begynner ikke skolen snart?

– Å, neeeeida. Hjemmeskole i dag. Igjen. Er ikke det flott? Så det er goooood tid til vi starter. Visste du at tid er relativt? Visste du at Einstein ikke brukte sokker? Ser du, ingen grunn til bekymring over at jeg glemmer mine. Det går fint med folk.

Visste du forresten at Plutos overflate er større enn arealet til Russland? Visste du at St. Petersburg var Russlands hovedstad helt til 1918? 1918 var et sprøtt år. Spanskesyken. Østerrike-Ungarn ble beseiret. Visste du at Ungarn er med i Nato?

– Visste du at i Ungarn spiser de mye paprika? Og at paprika inneholder vitamin C? Visste du at marsvin er mennesker er de eneste som ikke kan lage vitamin C selv?

– Visste du at i Sør-Amerika spiser de marsvin? Eller at de røde paprikaene har mest vitaminer? Rødt er jo fargen på flest Ferrarier. Visste du at Lego har Ferrarier og at jeg snart har bursdag? Mamma? Hva tenker du på da?

– På at noen lærere er sykt underbetalt. Sykt underbetalt.

Se her. Ta deg en paprika.