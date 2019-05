Vi har vært i kontakt noen ganger før. Det var jeg som sendte den gamle, utkokte kaffemaskinen til dere to ganger i løpet av et par år. Den siste reparasjonen kostet godt over 2000 kroner.

Jeg skal ikke klage på noe. Dere har sikkert gjort jobben deres, og to-tre tusen for å sende den helt opp til Bergen for å bli fikset, er sikkert en grei pris.

Men la oss være ærlige. Kaffemaskinen burde ikke vært fikset, og iallfall ikke flere ganger. Den hang knapt nok sammen. Og det faktum at dere sist måtte bytte ut det meste av innmaten, peker i samme retning.

Den kaffemaskinen jeg har kjøpt nå, er mye bedre enn den gamle. Det har jeg svigermors ord på. Den lager bedre kaffe, den lekker ikke utover kjøkkenbenken og ned langs det hvite tapetet på baksiden og den var billigere enn de to turene til Bergen.

Men jeg klager ikke på det heller. Jeg forstår dere. Jeg ba jo om det. Og forretningsideen deres er tross alt å fikse ting som folk ber om å få fikset.

Problemet ligger hos meg. Rett ved siden av, faktisk. Hun knytter seg lett til ting, og tettere for hvert år som går, helt til det blir så tett at dette med kasting blir vanskelig. For eksempel kostet Audien meg 165.000 kroner i verkstedutgifter på sju år.

Derfor vil jeg altså inngå en avtale. Neste gang kånå får det for seg at hun vil sende gamle, oppbrukte ting oppover, kan dere svare at det dessverre ikke vil være klokt, rent økonomisk, å fikse tingen.

Dere kan svare, skriftlig, at verden har gått fremover og at et nytt produkt både vil gi større glede og en smartere livsstil, rent økonomisk. Dere kan fraråde meg på det sterkeste å sende tingen til Bergen, på rent faglig grunnlag. Legg gjerne «faglig» i halvfet og kursiv.

Jeg betaler selvsagt for tjenesten. Prisen får vi diskutere. Hvis hun vil sende fjernsynet oppover, får dere mer enn hvis det er hårføneren hun pakker inn i bobleplast.

Ikke glem at dette vil ta dere halvannet minutt. Vi har en vinn-vinn-situasjon.