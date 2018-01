Samtaler i januar

Hvis du har det minste snev av sosialt liv, har du garantert hørt ulike varianter av utsagnene nedenfor i løpet av uka som har gått. Disse påstandene er, som dere sikkert vet, i beste fall meningsløse.

Her har dere derfor et knippe standardsvar som kan fyres av når folk prøver å late som om januar er bedre enn den egentlig er:

Utsagn 1: Ja ja, nå går det i hvert fall mot lysere tider.

Svar: Lysere tider? Har du prøvd å ha klokka på ringing 6.30 om morgenen? Er det spesielt lyst ute da, synes du? Faktum er at det er uker og måneder til vi begynner å merke at dagene blir lengre. Å si at vi går mot lysere tider når kalenderen viser tidlig januar er like meningsløst som å pessimistisk utbryte at det går mot mørkere tider så snart St. Hans-bålet er slokket.

Utsagn 2: Ja ja, kjekt å komme tilbake til hverdagen også.

Svar: Nei. Det er mye kjekkere med fri enn med hverdag. Jeg hadde det for eksempel brillefint hjemme på sofaen i går, mens det å sitte i dette klamme møterommet sammen med deg ikke når helt opp, for å si det forsiktig.

Utsagn 3: Jeg synes egentlig det er ganske godt med salat og andre lette retter.

Svar: Hvis det stemmer, hvorfor spiste du det ikke i desember? Og resten av månedene etter januar i fjor for den saks skyld?

Utsagn 4: Jeg synes generelt unger får altfor mange gaver til jul. Ofte synes de jo det er kjekkere å leke med emballasjen enn det som er inni den.

Svar: Interessant teori, men den stammer altså fra en lavpriskjede-reklame fra 90-tallet, ikke virkelighetens verden. More is more, som det heter.

Utsagn 5: Mon tro om vi skal komme oss til fjells og stå på slalåm i helga?

b Til fjells og fryse seg halvt ihjel mens man står i den endeløse køen til skitrekket, mener du vel? Kjempeidé. Vi andre kan gå i dvale i mellomtiden. Sees i februar.