Gjennom hele desember har von Winckelhumpen pleid å gå til den bistroen nedi dompen der på Sandnes-siden av Maldeveien å spist ludefisk. Både nakker å ryggstykker har gått ned på høykant, sammen med en liden aquavita, men nå e det allså slott.

Fordelen med den plotselige, å så vidt je har greid å bringe på det rene - ganske voldsomme ludenallergien - e atte han kan lofte kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, igjen.

Vanligvis va det jo sånn atte von Winckelhumpen sin polakk, så forresten ikke e forriktige polakk, for det atte han komme fra borti Baltikom, måtte gå ned til Stokkenvannet - det lille - for å tisse med honden i julemåneden. Dermed e det blitt tid til å stelle til jul, sånn atte von Winckelhumpen sine nå har fått juleneger i haven. Å det va på tide.

Vi har jo og det, men så har vi jo forriktige polakker å allslags, så kan henge juleneger både her å både der. For eksempel har vi fått et veldig fint juleneg i innkjørselen, å så har vi fått et stort å fint juleneg i hengebjerken så dompappene e spesielt glad i. Så det har vi en fine, røde silkesløyfe på.

Det spørsmålet så har meldt seg e jo det om atte vi skolle hatt en blåe, eller en gule silkesløyfe på det julenege så henge nede ved innkjørselen å så kjøddmeisene har gjort til sitt foretrokne taffel. En stond vorderte vi å ha både blått å både gult, men helledossen, vi e jo ikke fra Ukrainen heller.

Nå e dette i ferd med å bli en store diskosjon, å vi får nok ikke julefreden til å senke seg, før vi har en konklosjon så alle partene kan leve med.

Ett alternativ e jo å få polakkene våre til å finne frem haggelgeveret å bare plaffe de glopske fuglene rett ned, sånn atte vi kan få fred i sjelen. Der e så mye å tenke på, nå før julehøytiden, atte je bler helt altererte.

Je må bent frem sedde meg rett ned, kjenne je, å ha meg en liden jinn.