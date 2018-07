Hun visste det egentlig. Kald sjokolade spiser man bare om man er overmåte desperat eller er en av de eksentriske som insisterer på at sjokolade skal være 90 prosent kakao.

Men varm sjokolade er verre enn kald. Og det å være snopesjuk, og gå i mange timer og tenke på sjokoladen man har i veska, skjult for småfolkets skarpe blikk for forbudte voksengleder, og så diskret snike seg opp i veska, bare for å oppdage at nevnte sjokolade har blitt en myk, uggen masse inne i et uventet solvarmt plastskall, er deprimerende.

Enda verre er det når man er milevis unna nærmeste påfyllsmulighet, og man i et svakt øyeblikk legger den lunkne sjokoladesoveposen i kjøleskapet for å ha i et krisetilfelle, og det er krise allerede dagen etter, for det skjer jo før man aner det når man er på ferie, la oss bare være ærlige, og man lurer seg rundt en hyttesving og knekker av en bit av den en gang så stolte og luftboblefylte delikatessen, bare for å oppdage at den er steinhard, kald og smaker plast, men man likevel spiser den mens man gråter litt over at man paradoksalt nok savner vestlandets 15 grader.

Da får man kanskje det for seg at man i vitenskapens navn kan teste andre lignende potensielt krisereddende produkt. Fasiten, utført delvis etter mørkets frembrudd pga. nevnte småfolk, som vanligvis må ropes på fem ganger for å komme inn til mat, men som hører lyden av et forsiktig krøllet sjokoladepapir, har en egen evne til å avbryte det som var ment å være et pseudorealiatisk forsøk, var ikke betryggende, dessuten tar de som sier at mygg ikke liker kunstig søtning feil.

To ukers empiri klargjorde følgende: Bamsemums er helt håpløst. Varmen gjør dem halvskalla som menn på gjenforeningsfesten fra gymnaset. Karameller krever for mye tid å kamuflere. Vinneren av sommerens nødpris ble seigmenn. Gode i tropetemperatur, dessuten må vi klissete, litt uformelige stå sammen. I påvente av sjokoladevær.