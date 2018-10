Det va en mørke å stormfolle aften, regnet piskte mod ruden. En hvasse ringelyd flerrde natten. Ude på trappen sto von Winckelhumpen å kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. De hadde gått for å tisse litt nede ved Stokkenvannet, det lille, når det voldsomme uveret kom over de.

Je må si det, atte de framstod i en forkommen tilstand. Våde å kalde. Men vi fikk satt de foran peisbålet å pakte de godt inn i ollpledd.

Så snart von Winckehumpen hadde fått hjelp til blodsirkulasjonen av noen glass portvin, å de verste skjelvetoktene begynte å gi seg, klarte han og å si noe fornoftig.

«Han tog jo Danmark til VM. Han skolle jo bare holdt seg der nede så an fikk det til», sa an. «Å så har de frekkheden til å kalle seg folkeparti, til tross for atte der nesten ikke e noen så stemme på de».

Je fikk en av polakkene til å åbne en boks med foie gras til Frederic. Det e alltid godt å ha noe hermetikk liggendes i tilfelle tilfelle.

Efter den VM-soksessen va det jo holl i hodet av Hareide å komme hjem til Norge igjen. Vi så jo hvossen det gikk når an trente Viking. De e jo nede i den boligbyggelags-serien nå. Å hvisomatte han ødelegge hele Kristent Folkeparti i tillegg, så kan det faktisk ver atte hele Høire-regjeringen stube.

Hva gir du meg?

Nei. Der e noe så hete skomager bli ved din hest, eller noe sånn.

Von Winckelhumpen, efterhvert ganske godt oppvarmte av portvinen, onderstrekte atte et sosialistiskt Kristent Folkeparti konne komme til å bringe han Barth-Støre til makten, å da bler det jo renspikte kommonisme.

Hvordan ska det gå med oss da?

Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Helledossen.

Nå må je faktisk ha meg en liden jinn bare for å roe nerven.