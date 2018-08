– Ja, nei, det koster å kjøre gjennom bommen. Ifølge mine beregninger må jeg ut med over 1500 kroner i måneden, og det er med en el-bil.

– 1500 er da ingen ting. Vi kjører dieselbil, og både jobb og barnehage ligger utenfor bomringen. For oss vil det koste over 3000 kroner i måneden for å kjøre mellom Ålgård og Forus.

– Én dieselbil? Dere er heldige. Vi har to diesel-biler. Den ene må kjøre fra Dirdal via Randaberg til Forsand for å levere ungene i barnehagen.

– Bare til Forsand? Dere er heldige. Vi må kjøre tre dieselbiler, og en minibuss som går på palmeolje, fra Tonstad via Tananger, om Judaberg og Arsvågen og inn til Lurahammaren. Der slipper vi av den ene ungen i barnehagen. Så må vi til Hundvåg - via flyplassen - for å slippe av nestemann. Vi bruker halve lønna i bommen.

– Pøh, dere har det lett. Vi kjører i åtte biler, fire på diesel, to på tungolje, én på sleggefett og én på flybensin. De er så tunge at vi må betale dobbel rush-avgift. En unge kjører vi om Moi til Tasta. Den neste må vi kjøre fra Hommersåk via Vassøy til Kvernavik for å gå på SFO. Kona mi, som er alenemor, må kjøre inn og ut av bomringen 12 ganger, og da har vi bare kommet til klokka 10. Hele lønna til kona, som altså er alenemamma, vil gå rett i bommen.

– 12 ganger? Dere slipper billig. Vi bor sånn til at vi må betale i bommen for å gå fra kjøkken til stua. Før klokka er sju om morgenen har vi betalt 400 kroner, og da begynner rushet. Det koster oss 360 kroner å få pusset tennene, 200 til hvis alle skal ha fluor. Vi må kjøre over 40 unger til barnehage, ishockey, hesteridning, hundehvisking, kuvelting, gnu-fanging og badminton-trening. Både min og konas lønn er brukt opp når bommen er betalt.

– Bare lønna? Du aner ikke hvor lite det er. Vi er 60 stykker i familien. Alle må kjøre gjennom rushet minst 6 ganger hver. De 34 minste har barnehageplass i 106 ulike kommuner, alle innenfor OG utenfor bommen. Begge konene mine, som alle fem er alenemødre, jobber på andre siden av jorden, og må gjennom ikke bare de nye bommene, men alle de gamle også - og en god del bommer som ikke er bygget ennå. Vi får ikke noe rabatt, for vi kjører et atomdrevet diesel-tog. Vi har pantsatt både huset, toget og to av konene - og tatt opp forbrukslån i verdensbanken - for å få råd til å betale bommen.

– Ok. Vi er 112 stykker, alle alenemødre som går på diesel. Vi bor inne i selve bommen, så vi må betale for å stå opp - og for å legge oss. Vi har ikke råd til bil, så ungene må bæres til over 3000 ulike kommuner for å få dialyse i barnehagen. Inne i hver barnehage står det en egen bom som går ned og treffer oss i skallen, og det må vi betale ekstra for. Når vi skal hjem, må vi kjøre tur/retur Sokndal-Etne - om Oanes - og for hver femte meter må vi selv bygge en ny bom, som vi så må betale i, før vi kryper på blodige knær gjennom rushet, inn i bommen, og puster inn så mye el-bil-diesel at vi dør, og politikerne som har vedtatt elendigheten danser jenka på gravene våre hver kveld. Og dagen etter er det på’an igjen.

– Vel, sånn er det. Men fortell det til politikerne og media, og de vil ikke tro på deg.