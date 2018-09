Får du kjøre gratis i bommen?

Etter kommunestyremøter i de berørte bomkommunene kan vi nå presentere en komplett liste over dem som slipper å betale i bomringen:

Alenemødre, landsfedre, Tante Pose, Onkel Skrue, mordi, an far og di, Gunnar Roalkvam, Froddien og alle nåværende og/eller tidligere medlemmer i Stavangerensemblet og/eller Asfalt, politikere til høyre for Senterpartiet, anleggsarbeidere sør for Skjævelandsbrurå, brudgommer, forlovere og toastmastere som tror de er løgne, men det er det ikke, organister, organdonorer, blodgivere, loddselgere, gamle tanter på bedehuset som først kjøper alle loddene, kjøper inn alle gevinstene, vinner alle gevinstene, lager all maten og kjøper all maten på basaren, våre nye landsmenn og deres hijab-kledde koner som ikke får kjøre bil, men kontantstøtte ska’rem ha - og øredobber i gull - selv om det var min farfar som kjempa og vant under krigen sammen med Erik Bye og Bjørn Dæhlie og gutta på tur, uansett, folk over 90 skal ikke betale i bommen, ei heller jesuitter, katolikker, muhammedanere i fastetiden, arbeidsfolk i fleksitiden, dumme, døve, blinde, halte, offentlig ansatte, lærere i tvungen avspasering, urologer, urmakere, pølsemakere, tollere, fariseere og skriftlærde, folk som ikke kan 3-gangen, alle med glutenallergi, laktoseintoleranse, peanøttallergi, skjeive hornhinner, tunge hornbriller, flass, lus, gikt og frykt for tranger rom, kvinner i lavtlønnsyrker, menn i høyselvtillitsyrker, barn i smaåbarnsfasen, jenter i totlevasen, gutta som har opplevd alt, og vi trenger ikke oppleve mer, Jokke & Valentinerne, Valborg i Olsenbanden, enarma banditter, tobeinte midtbanespillere, pirater med trebein, fire pils og en pizza, Langbein, Mikke Mus og Kåre Willoch, han der Staveland i Vamp som vil plukke ned den fuggelen som flyge laaaaavt på gyldne vinger. Hva galt har den fuggelen gjort mot Staveland? Hæ? Hvorfor, Staveland - kan du ikke la fuggelen være i fred?

Andre som slipper betaling: Rådmenn, sanitetskvinner, barn av regnbuen, gitarkamerater, helsesøstre, Pitter si mor og tantå dis, misjonærer i aktiv tjeneste, fredsbevarende styrker, folk som skal på sykehuset for å finne ut i hvilken grad denne eksemen er smittsom, og om de i så fall må si fra seg vervet for kasserer i Jelsa bunad- og swingersklubb, og hvem skal da overta? Geirmund, han som skjemte seg sånn ut på det julabordet den gangen? Ja, ja, man skal heller ikke betale hvis man er fra Etiopia, Judaberg, Kleppeloen, Stavtjørn eller hvis man ikke vi bli definert som et kjønn, men ha den plassen åpen i passet. Julanissar med operativt ansvar betaler ikke, ei heller feiere, sopere, jukaspaver, vanlige paver, hellige menn, kvinnelige biskoper eller arrangører av trekkspillfestivaler med støtte fra Kulturrådet. Følgende passerer også gratis i bommen: Folk som brøler veldig, veldig høyt, FAU-representanter, de med klumpfot og/eller inkontinens, bladfyker, hespetrær, landssvikere, suppegjøker, kongelige, dronnelige, prinsesser på erter eller andre grønnsaker, veganere, fruktianere, haugianere, selvmordsbombere, løytnanter, fengselsfugler eller han der Staveland i Vamp, mulig han allerede er nevnt, men hvorfor skal han drive og plukke ned den fuggelen som flyge laaaaavt på gyldne vinger? Hva galt har den fuggelen gjort han Staveland eller noen av de andre i Vamp? Hæ? Hører du, Staveland, la den fuggelen være i fred!