Bydelens barn lå som halvkokte makaronier i flere hjem den uken, viste et raskt facebook-søk. Mor hadde dårlig samvittighet for å ha kalt barn 1 for å overdrive da han plutselig klaget over varm panne. Febermåleren viste mor hadde ettertrykkelig feil. Og dagen etter falt barn 2 også utpå.

Det å fôre feberbarn er jo en fryd. I tur og orden var det nei til brødmat, søtmat, saltmat og grønt. Til og med is ble nedstemt, et sikkert tegn på at ungene ikke var friske. Siste desperasjonsforslag var frukt:

– Hva med smoothie? Det liker du. Vi har banan, vanilje og deilige jordbær.

– Eg vil ha blåbær.

– Det har vi ikke.

– Eg vil ha blåbær... (skrallete hoste fulgt av blanke dådyrøyne rettet mot mor). Han med litt mer tålmodighet klarer magisk å grave frem noen blåbær. Barnet ser på glasset. Grimasen brer seg over det vesle fjeset.

– Hvorfor ser mitt glass sånn ut? Det er noen sånne rare lilla greier i? De er ikke i storebror sitt?

– Det er smoothien din med blåbær.

– Men den er lilla. Ikke blå. Han sin er rosa. Jeg liker rosa.

– Blåbær blir lilla når de blandes slik.

– Koffår? Koffår? Og ikke si at jeg ikke skjønner det. Jeg er fem. Ikke snakk til meg som om jeg er en unge. (mer hoste og anklagende blikk mot glasset).

Mor fungerer som vandrende hentemaskin, febermåler, snåttepapirkaster, klatrestativ, psykolog, medfølende venn og streng oppdrager.

Etter fem dagers feberstafett var vi nesten i mål. Barn 1 sendt på skolen. Barn 2 hjemme en ekstra dag for å unngå skammen av å bli oppringt fra barnehagen om sykt barn sendt ut for tidlig.

Mor sank fornøyd ned i sofaen. Han med tålmodigheten hostet. Så kom ordene alle kvinner frykter:

– Jeg er visst varm. Kanskje jeg har fått feber jeg også? Hun sukket og reiste seg for å hente termometeret. Det ville bli en lang uke.