Ja? Hva lurte du på? Ni, ti, elleve...

«Mamma! Det er kjempeviktig»

Ja? Hva var det?

«Nei, nå har jeg glemt det».

Ok. Vrang, rett, kast over, 54, 55, 56 og så en runde delelig på 6 pluss 1, fordi du strikket den andre armen litt smalere, eller hvordan var det nå igjen...

«Mamma? Nå kom eg på det igjen.»

53, 54.. nei, 57, 58, vrang...

«Du? Kossen vett pingviner at de er gutt eller jente?»

Vrang... rett ... Nei, si det? De vet det vel bare? 57... 57... 57.. å... nei, her må det telles på nytt.

«Siden de ser helt like ut, mener jeg. Hvordan vet guttene at det er jenter de gjør kjærlighetsdans for?"

Nei, si det? Vrang, vrang, kast over... 87 delt på 6 pluss 1...

«Ja, men pingviner blir jo kjærester for livet, for det har storebror sagt. Så om de velger feil, blir det ingen egg."

Nei, det kan nok stemme. 17, 18, 19 gule og så en grå...

"Og då blir det ingen pingvinegg".

Nei, det er sant. Gul, grå, vrang, vrang, rett, nei... det ble feil.

"Og uten pingvinegg blir det ingen pingviner. Og då, då.... dør de! Og det e kjempetrist." Ja, det er det jo. For pingviner trenger vi jo til så mye.

"Mamma, ikkje vér spydige."

Unnskyld. Fell av ermet etter siste runde med mønster når du har åtte fletter. Hekkan. Her er det bare sju...

"Mamma. Men de guttepingvinene som tar feil. Og blir kjærester med guttepingviner. Noen av dem låner et egg. Og så blir de farer begge to. Det er jo fint."

Ja, det er koselig. 18, 19, 23, nei, søren, det ble feil.

"Mamma, ka strikke du? E det genser?"

Ja, men den blir ikke helt som den skal. Jeg får ikke telt riktig.

"Men det gjør ingenting. Nå har den sånn pingvinform, sånn som deg. Ganske tjukk nederst og tynn øverst. Og litt forskjellige armer. Det er fint det også, for de som liker sånt.

... Mamma, kan du strikke en pingvingenser til meg også?"