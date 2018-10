Drøset: Her er bevisene: Tommy Høiland er bedre enn Lionel Messi

Tommy Høiland er en beskjeden type. Han mener han er den beste spilleren i Mikke Mus-ligaen i Norge, men etter å ha gjort undersøkelser i saken kan vi røpe at han er bedre enn Lionel Messi, av mange regnet som verdens beste spiller (disse har glemt at Tommy Høiland finnes). Bare se her:

Tommy Høiland debuterte for Bryne som 16-åring. Lionel Messi har ennå ikke fått én eneste kamp for Bryne. 1–0 til Tommy.

Tommy Høiland har flere kamper for aldersbestemte landslag i Norge. Ifølge statistikken har Messi ikke spilt én kamp for norske aldersbestemte landslag. 2–0 til Tommy.

Som 15-åring fikk Tommy Høiland prøvespille for Tottenhams juniorlag. Messi? Ikke prøvespilt for Tottenham. 3–0 til Tommy.

Tommy Høiland har scoret to mål mot Madla i cupen. Messi har aldri - ALDRI - scoret mot Madla, verken i cup eller i serie. 4–0 til Tommy.

Tommy Høiland har spilt for fem norske toppklubber. Messi har bare spilt for én toppklubb i Syden. 5–0 til Tommy.

Tommy Høiland er toppscorer i Mikke Mus-ligaen. Messi har ikke notert seg for et eneste mål, heller ikke for målgivende pasninger i denne ligaen. 6–0 til Tommy.

Tommy Høiland har gjennomført en tofotstakling i hoftehøyde og landet i en sølepytt på størrelse med Mosvatnet. Messi har aldri vært ved Mosvatnet. 7–0 til Tommy.

Tommy Høiland har holdt Even Østensen fra Jørpeland ute av laget i flere måneder. Messi har ikke engang tatt Tau-ferjå. 8–0 til Tommy.

Tommy Høiland scoret hat-trick mot Ulf Sandnes Ulf på Viking Stadion 16. mai og kunne gå i 17. mai-tog med et glis rundt munnen. Lionel Messi gikk ikke i 17. mai-tog, verken med fotballen, turnen, Steps dansestudio eller speideren. 9–0 til Tommy.

Tommy Høiland er fra Bryne, samme by som Sølve Grotmol, mannen som meldte "Djerv 1919 – altså uavgjort». Messi har aldri spilt 19–19 mot Djerv, i alle fall har ikke Sølve Grotmol meldt dette på Sportsrevyen.

10–0 til Tommy Høiland!