Nybrune hender lager egne, små kjølvann langs båtsiden.

Skattene ligger utstilt på altanrekkverket. Blanke steiner. Små steiner. Fine skjell. En svanefjør. Glatte, gråvaskede vakkerstygge drivvedspinner. En håv, sandete bocciakuler og spann med skeiv hank. Spadene som de klaget på var for «babyer», men som har vært i bruk hver dag siden. To håndklær på svai i vinden. En solgul underbukse, stiv av saltvann etter at eieren glemte seg ut og vadet til havs for å fange en strandflyndre i en bøtte som var på rømmen.

Sandslott. Sandkaker. Sand mellom tærne. Sand i håret. Sand i tennene. Sand i stua, på badet, i senga.

Skrukkete saltvannstær. To løse fortenner i digert smil over å ha funnet en helt ekte skatt bakom bodene der ingen kom på å dra: En hel kopp med solvarme, silkemyke markjordbær. Det vil si; det var en halv kopp da den kom frem og det skulle deles med de andre.

Is. Is på bordet, på genseren, på kinnene, is til mauren.

Klaging over å måtte ta på sko og lange bukser. Overtrøtte, lattermilde rømlinger i ellevill galopp over plenen ved leggetid. Det kan jo ikke være natt når det er så lyst? Bare litt mer. Bare litt mer. Kom an då, mamma. Bare føtter mot svaberg som glødedeler varmen magasinert gjennom dagen. Myggstikk og solbrente nakker.

Gardiner flagrende i sommervinden. Lyden av lystige samtaler og klirring i glass i sommernatten. Lyden av fnisende, forbudte nattbad, banning over lumske svier eller ålegress i vannet. Lyden av hutrende morgenbadere, pietistisk strunkne og standhaftige mot ferielivets lettsindigheter. Reiseradioens kjenningsmelodi og fresing av frokostbacon.

Beundring og misunnelse ved kaien over fangsten - det være seg pekyrende små stinter eller naboens sprellende makrell.

Sørlandet. Du leverer. Vi sees nok neste år også.