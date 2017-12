Problemet med julekonserter er at de er for populære

Jeg er brennsikker på at Rune Larsen er trilling. Han er jo over alt nå før jul. Det er 26,8 kilometer mellom Nazareth og Betlehem. Det var i sin tid en lang og farefull reise. Den tar 16 minutter i bil. På esel er det en helt annen historie. Poenget er at Rune Larsen skal være glad for at han slipper å bruke esel fra kirke til kirke. Med hans tempo, klarer han svært mange «Deilig er jorden» per kveld nå i desember. Det må han hvis han skal nå over alle landets 1625 kirker.

Det eneste som er forbasket med julekonsertene, er at de ikke kan spres mer jevnt utover i året. De har en tendens til å hope seg litt opp før jul. Jeg har vært på julekonserter i romjula. Det var som å rydde huset dagen etter en god fest. Sangene var fine, bevares, men forventningen var borte. Det er vel få ting som er mer over enn jula når den er over.

Jeg liker julekonserter. Eller for å si det sterkere. Julekonserter topper alt jeg går på av konserter. Kanskje har det noe å gjøre med at jeg har deltatt på julekonserter i mange år. Det begynte i skolekorpset. Siden har det ballet på seg. Nå hender det jeg blir invitert til å delta på litt mer proffe konserter. Det er jysla kjekt. Men det er like kjekt å være publikummer. I fjor opplevde jeg å bli nektet adgang til Egersund kirke. Jeg har ikke blitt nektet adgang til noe som helst siden jeg var 18 år og hadde litt for mye innabords og prøvde å komme meg inn på Pøbben.

Jeg kom ikke inn på Mandsangernes julekonsert i Egersund kirke. Det føltes som om jeg ble stengt ute fra selve jula. Jeg hadde det som Josef der han fôr rundt i Betlehem og forsøkte å komme inn på et herberge. Du trenger ikke være kristen for å ha en religiøs opplevelse på Mandsangernes julekonsert. Sannheten er at selv sterktroende ateister ser for seg himmelske hærskarer når Mandsangerne daler ned i skul på høye korbenker.

Jeg skriver egentlig dette for å erte litt. Det finnes nemlig folk som misliker julekonserter. Det litt spesielle er at denne gruppen er jevnt fordelt mellom noen kristne og noen ikke-kristne. Problemet med julekonserter er at de er for populære. Det er selvsagt iriterende å se Hanne Krogh trekke folk i bøtter og spann og i tillegg tjener penger på det, men det kan være greit å minne om at også kirkelig ansatte tjener lønna si i kirken.

I Egersund har vi diskutert om det bør settes et tak på antall julekonserter. Populariteten sliter på kirken. Heldigvis finnes det ikke et slikt tak. Aldri er terskelen inn i kirken lavere enn når folk flest går på julekonsert. På gode julekonserter flettes mennesker sammen i en større sammenheng. Der og da skjønner vi kanskje litt mer av hva de fantastiske julefortellingene forsøker å si oss.