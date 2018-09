Det e så løye med det, for det atte, det e jo når der e så tørt atte der bler vanningsforbud, atte vi virkelig behøve å vanne i haven. Å det atte de mondighedene ska komme å blande seg inn i akkerat hvordan vi vanne, det syns je e en uting, å det bevise atte det e kommonistene så har tatt over.

Gå an. Hva gir du meg?

Å hvisomatte det atte der e noen så vet hvordan det e å leve onder kommonismen, så e det jo nettopp polakkene. Det va traumatisk for de, når de måtte slå av det automatiske vanningsanlegget å begynne å vanne plenen med kanner i steden for. Akkerat sånn så de måtte gjør når det va Sovjetonionen så bestemte alt. En av polakkene våre ble faktisk sygemelde, så vi måtte gi an sparken å sende an rett hjem til der så an komme ifra.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Borte hos von Winckelhumpen sine va det enda verre, for det atte de har jo bare en polakk, å han e ikke forriktige polakk en gang, for det atte han komme fra borti Baltikom, å der va det jo enda verre, for de va jo faktisk en del av Sovjetrossland å der fikk de nesten ikke lov til å vanne i det hele tatt, å jaffal ikke på første mai.

Nå holde jo von Winckelhumpen seg med hond, nærmere bestemt kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å det ska sies atte han tog ansvar å va med å vande i haven hele tørkeperioden, men an fikk ikke lov til å vanne inne i drivhuset, så der måtte den stakars polakken dis så ikke en gang e forriktige polakk gå å bere litervis med vann i kanner for atte ikke agorkene skolle dø på seg. Von Winckelhumpen e veldig glade i en gode agork.

Der e mange vonde skjebner her oppe på Egenes efter den lange tørkeperioden i sommer, på gronn av atte de ansatte i husene måtte bere så meget vann helt manoelt. Hjemme hos osser kom vi faktisk litt i tvil om atte det va lov å folle opp trillebåren med vannkanner å så kjøre de rondt å sedde de fra seg, for så å vanne rondt forbi, eller om det ble ramt av forbudet.

Det va nesten sånn atte je måtte skvette litt jinn rondt meg, når je sadd i haven, bare for atte ikke hengebjerken skolle tørke ihjel.