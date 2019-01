Briller er dyre. Fine briller er steindyre. Fine briller med kikkertstyrkeglass i supertynn utgave koster en arm og en fot. Siden hun var 12 hadde hun derfor brukt linser. Fra gamletypen man kunne bruke i et halvt år, til dagens silkemyke, behagelige dagslinser. Lett å ta med eller bytte ut.

Hun var nærmest blind som en muldvarp uten. Derfor var det veldig rart at hun ikke hadde husket å fornye linsene før det plutselig bare var en halv eske igjen. Hun kastet seg på telefonen til optikerenSiden hennes linser var av kikkert-styrke, kunne hun ikke låne av noen. Og i butikken var de aldri på lager. Det tok ukevis før de kom. Saktere for hvert år posten taktfast nedbemannet.

Hun lette febrilsk etter ekstra linser. Hun visste, lik et ekorn som forbereder seg til vinteren, at hun hadde krisepar liggende til situasjoner som fort kan oppstå.

Hun fant linser i to jakker og to vesker. I kormappen, ulogisk nok, selv om den ene pausen midt i Bach var lang nok til å sette inn linser både en og to ganger. Det lå klokelig nok et par i hanskerommet i bilen. Og hun visste at noen lå hos mor, riktignok tvers over fjorden, etter en helg der hun hadde glemt både briller og linser, og måtte gjenbruke dagslinser i tre dager ved hjelp av eggeglass med en slags saltoppløsning i – metode sist brukt i studietiden og utlandsturer der bagasjen aldri dukket opp.

Hun sporet opp to i etuiet til ørepluggene. I etuiet til reisehodesettet var det en linse. En. To hadde falt ned bak skuffene på badet. Det lå to i McGyver-altmuligskuffen på kjøkkenet.

Hun telte totalfangsten. 23. Det ville holde til 11,5 dager. Det tok minst to uker før linsene kom. Hun begynte på en mental plan for når hun kunne greie seg med briller. Sjekket værmeldingen (sykling med briller i pøsregn er pyton).

To dager seinere ringte de. Linsene var kommet.

Neste krise kunne vente. Vanligvis helt til cirka midt i fellesferien. Løye med det.