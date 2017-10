«Det var presisert at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget»

Til rektor ved Nylund skole

Vedrørende lektor Hansens utagerende atferd på juleavslutningen.

Innledningsvis vil vi på det sterkeste beklage at lektor Hansen mistet besinnelsen da lille Ole sang «Et barn er født i Betlehem».

Det er riktig at foreldrene til Ole hadde gitt tillatelse til at han kunne synge «Et barn er født i Betlehem», men det var presisert i skjemaet at gutten ikke hadde lov å synge med på refrenget.

Videre beklager vi at lektor Hansen skrek til foreldrene at «refrenget er jo det eneste drittungen har lært seg!»

Lektor Hansen innser at oppførselen er i strid med pedagogiske grunnprinsipper, men han har behov for å formidle at ikke noe av undervisningen på lærerhøyskolen kunne forberede ham på julesang-skjemaet.

Selv om vi er enige i at lektor Hansens oppførsel «ikke styrker samarbeidet mellom hjem og skole», har vi behov for å beskrive situasjonen slik lektor Hansen opplevde den.

Lektor Hansen gjennomgikk skjemaene grundig på forhånd. I tillegg til å krysse av for hvilke sanger elevene kunne delta på, hadde noen foreldre gitt tilleggsinformasjon. Eksempelvis kunne Lise delta i alle sangene, men ikke med innlevelse. Faren til Ivar opplyste at han «anser det som ren mobbing av Ivar å spørre om han kan synge med på «The Little Drummer Boy» når han har ekstraundervisning i engelsk». Videre hadde foreldrene til Alex oppgitt at «Alex kan være med så lenge han får lov å synge solo sammen med bestekompis Lars på minst én av sangene».

Vi ber om forståelse for at lektor Hansen opplevde stress og hadde høye skuldre allerede under oppstillingen til julekonserten. Når han da i tillegg ble møtt med et utall barn som enten ikke visste hvilke sanger de hadde lov til å synge, var uenige med foreldrene eller ville ringe hjem for å få lov til å synge likevel – så ble dette tungt for lektor Hansen allerede i starten.

På denne bakgrunn ble det rett og slett for mye for lektor Hansen da lille Ole sang refrenget på «Et barn er født i Betlehem» i strid med skjemaet. Vi er takknemlig for vaktmesters raske inngripen. Det var ugreit for publikum å se vaktmesteren svimeslå lektor Hansen med salmeboken, men det løste tross alt opp i situasjonen umiddelbart.

Personalmessig ber vi om at Hansen behandles på mildest mulig måte.

Hilsen Fagforeningen

For ordens skyld opplyser vi om at dette er en humoristisk ment, fiktiv historie basert på nyhetssaken om julesanger ved Nylund skole.