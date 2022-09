Lys opp høstkvelden med et bål

Det er hyggelig å tenne bål i hagen når høsten kommer.

Gjett hva du får hvis du lager deg en halv krukke? Et bålfat, vel.

Eller et fuglebad. Eller et statement på spisebordet. Fikk du med deg krukkesaken i vår? Da er dette null problem. Litt enklere faktisk, og minst like stilig. Dra frem baljene igjen, for de skal vi bruke nå.

Bålpanne er blitt en ny klassiker i hagerommet, og de kan kjøpes i mange former og materialer. Normalt må du ut med 1000–2000 kr på hagesentre og i byggevarebutikker. Lag din egen for 200 kr.