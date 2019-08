Men da kom von Winckelhumpen innom med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, for det atte de hadde vert å tisst nede ved Stokkenvannet, det lille.

«Je har tenkt litt på det atte nå så ikke han Tromp får kjøbe Grønland, så kanskje han vil kjøbe noe aent», sa von Winckelhumpen. «Det kan jo for eksempel ver atte an vil kjøbe Egenes», la an til - mens en av polakkene våre skjenkt an en portvin å ga an en paraply i tilfelle der skolle komme en liden bøye.

Han så på meg med det forsøksvis ikke helt innholdsløse blikket sitt, å sa: «Der e ingen så e trygge».

Da sa je rett ud, atte det ikke hadde komt på tale. Vi hadde riktignok fått et mere rettferdig skatteregime, hvisomatte Tromp hadde vert president på Egenes, men alligevel, det e jo en øy an vil ha.

Gå an. Egenes e jo på fastlandet.

Tromp får heller kjøbe Hondvåg, syns je. De e jo ikke fornøyde med noen ting der ude på den holmen, selv ikke efter alt det vi skattebetalere har gjort for de. Vi har bygd skoler å all slags der ude, sånn atte de både kan prøve å lere seg å lese å skrive. Å hva e takken? Jo, de kreve atte vi ska komme ud til de å snu bomringen.

Hva gir du meg?

Hvisomatte det ikke va for atte vi skattebetalere her oppe på Egenes hadde bygd bro til de, så hadde de blitt våde på føddene hver gang de skolle ta seg en tur til byen. «Å du vet hva så skjer med folk når de bler våde på føddene», sporte je von Winckelhumpen.

«Nei», sa an, å tog en voldsomme slork av portvinsglasset sitt.

Jo det ska je si: Folk så bler våde på føddene får longebetendelse. Å det kan de dø av.

Hvor e takken? Hvor e takken, for atte vi redde livet dis hver dag? Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Det begynte å ble sent. Von Winckelhumpen tog med seg Frederic å gikk hjem.

Pillefanten, allså. Je må ringe til Det hvide huset å si det til de.

Mon tro om de står i katalogen?