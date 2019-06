En varm potet

Han hadde sine spesialiteter. Matretter som han hadde perfeksjonert til fingerspissene, og som han ikke trengte oppskrift for å lage. Han tok dem på strak arm.

Det var ingen lang liste, fant han ut da han telte etter ved hjelp av fingrene. Han hadde trodd det var over tjue, men han kom ikke engang til ti. Og da hadde han til og med tatt med klassikeren «kjøttpølser med potetstappe og spagetti», som han bare kunne lage når kånå ikke var hjemme. Hun skjønte ikke poenget med den retten.

Da var det noe annet med de fløtegratinerte potetene. Med kylling eller biff som tilbehør. Ingen restaurant i verden kunne lage de potetene bedre enn ham.

Det geniale med fløtegratinerte poteter var at han slapp å lage saus. Fløten ordnet den biffen, selv om den trakk inn i potetene. Og så var det jo sunt. Kalsium var bra for skjelettet.

Denne gangen ville han bruke en mindre form, siden det bare var de to. Teorien var at potetene dermed ville bli enda saftigere enn vanlig, siden fløten da ville fordele seg på en mindre grunnflate. Det var smart og innovativt.

Men da formen sto der på bordet mellom dem og hun satte skjeen nedi, så kom kritikken.

– Det ser litt løye ut, sa hun.

Han svarte med et stønn, et bitte lite et. Muligens ledsaget av lett himling med øynene.

– Å, sa han.

Han visste at hun ikke likte forandringer. Men at det skulle være så forferdelig at han hadde brukt en mindre form, fattet han ikke. Akkurat det var jo ikke noe nytt – at han ikke fattet noe – selv om han som regel lente seg tungt på logiske tankerekker.

Det var noe galt med fløten. Det gikk plutselig opp for ham, der han satt og glodde ned i formen. Den manglet. Fløten sto fortsatt i kjøleskapet.

Han kunne ikke lede tankene mot tidlig-demens. Han gikk for logikk. Han forklarte at han med dette ville spare inn to-tre runder rundt Mosvatnet. Sommerkroppen 2019 (SK19) var jo viktigere enn å dynke potetene med fløte.

Et tørt måltid i ny og ne var tross alt et lite offer når premien kunne bli tidenes SK.