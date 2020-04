– Hva med å gi alle nordmenn 200.000, uten at de må jobbe for det?

I ukens episode av Aftenbla-bla snakker vi om borgerlønn, gjenåpningen av Norge og hvordan man eventuelt kan tilberede en journalist på en gassgrill.

Sven Egil Omdal snakker om borgerlønn med Jan Zahl i ukens episode av Aftenbla-bla. Foto: Jarle Aasland

– Vi har barnetrygd til vi er 18, og vi får pensjon når vi går ut av arbeidslivet. Hvorfor ikke ha en ordning der vi også sikrer et inntektsgulv for resten av livet også?

Sven Egil Omdal er en tilhenger av borgerlønn, et system som er blitt aktualisert under koronakrisen. Tanken er at alle skal få for eksempel 200.000 kroner, uten at de må jobbe for det, slik at alle er sikret en grunninntekt. Borgerlønn blir beskrevet som en strålende idé av tilhengerne, mens motstanderne mener det er en elendig idé.

Jan Zahl har vært på besøk hos tidligere Aftenblad-redaktør og journalist Sven Egil Omdal og diskutert saken.

Vi snakker også om gjenåpningen av Norge. Er det lov å være nervøs og holde ungene hjemme, eller skal vi stole hundre prosent på ekspertene som sier at det er trygt? Gjester er Aftenbladets kommentatorer Harald Birkevold og Hilde Øvrebekk.

Panelet sporer også ganske kraftig av og diskuterer hvordan man kan tilberede en journalist og pappa på en gassgrill.

