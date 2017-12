Når størrelsen teller

Jeg har en vennlig anmodning. Og siden det gjelder store deler av norsk bryggeribransje, så var det passende å sende den til dere. Dessuten har jeg sett Petter Nomen deres på tv. Jeg husker at han ledet et program på rikskringkastingen som het Rodeo eller noe. Mer husker jeg ikke.

Jaffall.

For å gjøre en lang og kjedelig historie kortest mulig: Jeg får ølkalender av husets områdesjef. 24 ulike øl på 24 dager. Det er gode greier. Selv om min mor er noe bekymret for at jeg skal gå inn i julen som en nytrukken alkoholiker.

Uansett.

Det som er minuset, og som har ført til denne henvendelsen, er teksten på flaskene. Hvis det skal være noe poeng å skrive et eller annet på etikettene, så må det jo gå an å lese hva som står der. Uten å måtte gå for å finne en stadig sterkere lampe.

Siden jeg skal gjennom 24 forskjellige øltyper, synes jeg det er greit å vite hvor i landet eller verden ølet er produsert. I dagens samfunn oppstår det stadig nye bryggerier. Hvis det for eksempel skulle dukke opp et øl fra Ganddal, så vil jeg gjerne vite det på forhånd, slik at jeg kan ta et opplyst valg om jeg vil utsette meg for dette.

Før kunne jeg lese bokstavene lett som bare det. Nå er det nesten umulig noen ganger. Bokstavene er så små at de ofte glir over i hverandre. Og jeg bruker ikke briller engang. I tillegg trenger jeg ikke briller. Så gammel er jeg ikke.

Tekststørrelsen på etikettene er altså blitt mindre med årene, særlig det siste året. Og jeg vil derfor varsle dere om at folk der ute ikke får med seg budskapet deres. Jeg vet ikke om dere sparer på printerblekket, som er forståelig, men det er iallfall totalt bortkastet å skrive noe som helst når bokstavene gjøres mikroskopiske.

Ser fram til å høre fra dere. Ikke skriv.

God jul!