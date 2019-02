Via via har vi fått fatt i et opptak av en telefonsamtale mellom Vladimir Putin og Donald Trump i helgen. På grunn av samfunnsoppdraget gjengir vi hele samtalen her:

– Hello, Vladimir!

– Hallo, Donald!

– Ja vel, Vladdis, hva skal man si? Hørte at dere også vil trekke dere fra IMF-avtalen.

– Du mener INF-avtalen?

– Jeje, whatever. Uansett så var det veldig dumt av dere å trekke dere fra ITF-avtalen. Dere ville tjent masse på fortsatt å holde dere til avtalen. Masse. A lot.

– Jeg går ut ifra at du fortsatt mener INF-avtalen. Vi så ingen grunn til å holde avtalen når dere valgte å skrote den. Skulle vi vært alene med den avtalen?

– Well, det er deres valg. Det var uansett dere som brøt med avtalen først, med det nye våpensystemet deres, det dere kaller … let me see … 9M728. A very bad system. Very bad.

– Det heter 9M729 …

– Jeje. Det var uansett dere som gjorde av vi trakk oss ut. Ikke skyld på oss.

– Feik njus, Donald, og det vet du. Det var dere som brøt avtalen først.

– Nei, dere.

– Dere.

– Dere.

– Dere.

– Allright, Vladdis kompis. Du får bare tro at det var oss, og så tror vi at det var dere. Jeg håper uansett ikke at det blir et spinnvilt atomkappløp igjen nå, sånn det var når dere kalte dere Sovjetunionen. For da blir det kald krig, vettdu. Very cold war. Very cold. Og denne gangen vil den bli kaldere enn noen gang, jeg bare sier det.

– Da, da. Bare det ikke blir atomkrig, så …

– Bare hvis du vil, Vladdis, bare hvis du vil. Hvis du ikke vil ha atomkrig, så skal ikke jeg lage atomkrig. It’s up to you.

– Jeg vil ikke ha atomkrig

– Ikke jeg heller. Da ville jeg iallfall aldri fått opp den muren min. Alle pengene ville gått til å drifte denne atomkrigen. Dessuten hadde jeg fått høgg av Melania hvis jeg hadde blitt med på atomkrig.

– Ok, så selv om vi begge går ut av INF-avtalen, så er vi enige om ikke å starte en atomkrig?

– Jepp, Vladdis. Vi har en avtale. You and me. IPF-avtalen kan seile sin egen sjø. Det er viktig at vi demmer opp for Kina, you know.

– Fine den, Donald.