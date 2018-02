Aldri mer skal jeg stå foran speilet og betrakte det fulle munduret i all sin grønne prakt mens kånå står bak og sugler, for deretter å sprade ut med våpen og grunnutrustning og sekk og all slags oldemødre og sette meg i bilen og kjøre ut på motorveien, stå i den vanvittig syke rushkøen til Sandnes, svinge av ved Ganddal og videre de siste, tunge kilometerne ut til Vatneleiren og den tilhørende beryktede Svartemyr.

Aldri mer skal jeg høre «høhø» fra sjefen når jeg melder ifra om den kommende vinterøvelsen i skogen på Sviland.

Aldri mer skal jeg krype våt og kald inn i et fuktig, fiselunka militærtelt etter en lang dag med venting og sammenknytta skuldre, legge meg på det sørpete liggeunderlaget, snakke om manneting, høre på store og små fiser, kjenne på dem, skille dem fra hverandre, sette navn på dem, og samtidig spise det siste innen militær turmat.

Aldri mer skal jeg være gratis arbeidskraft under Landsskytterstevnet.

Aldri mer skal jeg bli vekket av at noen gauler ALAAAAAARRRM inn i øret tre timer etter at jeg endelig sovnet midt i et ustemt basskor av snorkere, hale meg selv ut av den passe varme soveposen, springe ut i stummende mørke med feltbuksa på knærne og geværet sopende i bakken og bli med og rope alarm i fire minutter, før alt er over og vi kan gå tilbake til sagbruket og prøve å få et par timers søvn før neste dag venter.

Aldri mer skal jeg rope «tyskerne kommer», hive meg på skauen og ligge og vente et par timer før noen roper «lunsj».

Aldri mer skal jeg bli ung nok igjen til å subbe rundt i Kongens klær og lure på hvorfor akkurat jeg havnet på dette livets venterom.

Aldri mer.

JØSUS-ARKIVET 2006–2017