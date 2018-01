Hvordan går det med halve byens Viking?

a) Rykker ned til tredje nivå, også kalt Postnord-ligaen

b) Går konkurs og havner på nederste nivå, også kalt Plumbo-ligaen

c) Blir kjøpt opp av Vidar og lagt bort

Er Donald Trump fortsatt president i USA etter 2018?

a) Nei

b) Kanskje

c) Bare hvis han faktisk er genial

Hva skjer med Sandnes?

a) Byen blir kåret til den aller beste av Sandnes kommune

b) Mottoet til Sandnes blir ”Make Sandnes great”

c) Språkrådet vedtar at det heter ”på Sandnes”

Hva skjer med Stavanger?

a) Ordfører Helgø begynner i delikatessen

b) Bystyret vedtar en samlende identitet for alle innbyggere under navnet Super-Siddis

c) Varaordføreren i Sandnes, an Per Morten, melder overgang til Stavanger og skyver dermed ut Arne Rettedals høyre hånd, u Bjørg.

Hvor er Arbeiderpartiet rundt nyttår?

a) Under sperregrensen

b) I eksil hos Thorbjørn Berntsen

c) Overtatt av Nato

Hvor vanskelig kan det bli å springe rundt Mosvatnet?

a) Ryfast-prosjektet lager oppoverbakker rundt heile driden

b) Rottene spiser opp alle endene, og dermed blir det mulig å springe rett fram

c) Ryfast lager en tunnel under vatnet, noe som gjør det mulig å springe på 11 blank igjen

Hva skjer med bossmennene?

a) De begynner å kjøre etter klokken 07 og setter dunkene tilbake der de sto

b) De fortsetter å sette ut dunkene som slalåmporter på fortauet

c) De finner opp et lydløst tømmesystem

Hva skjer med Preikestolen?

a) Blir reservert til filminnspillinger 51 uker i året

b) Blir inngjerdet etter at en kinesisk cruiseturist med høydeskrekk nekter å gå ut på platået

c) Faller ned når to millioner cruiseturister går utpå samtidig og forårsaker en flodbølge som velter englandsskuta ”Wyvern”