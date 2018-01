Lykken er en polyesterhimmel

Hun vadet seg gjennom barnerommet, sverget på at hun skulle pakke ned halve rommet, bare dagslyset kom, tråkket på noen nisser, bannet over å ha snublet i ledningen til karaokeanlegget (nummer to på gavelisten, kun slått av katt), og kom til slutt frem til sengen.

Yngstebarnet, hun med englehåret, jernvilje, stjerner i øynene og direktelink til en litt lykkeligere, virkelighetsforvrengende virkelighet, klappet myndig på dynen. Mor adlydde, spent på dagens lille enetaleoppsummering om hva som hadde skjedd denne dagen. Over ungen strakte det seg en buet stjernehimmel i glimrende polyester (nummer tre på gavelisten). Mor knødde seg inn i tunnelen, mellom en zoologisk hage av kosedyr, et veritabelt menasjeri av anatomisk ukorrekte, fargeforvirrede og helt sikkert svært pelsfarlige eksempler.

De lå slik ved siden av hverandre. En liten, varm labb oppå hennes. Hun kjente at det var slik det skulle være. En stjernehimmel (dog i polyester) over henne, en bestevenn ved siden av seg.

Så lød en myndig stemme: "Kom nærmere". Mor flyttet på noe hardt, som viste seg å være rosa hørselsvern (plass fem på ønskelisten).

Barnet krøp helt inntil øret, og hvisket fortrolig: "Eg vett det ikkje va den ekta nissen så va dårr på julaften. Eg såg tauen på skjegget hans".