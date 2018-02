Om det var bevisst eller arvelig, ante hun ikke. Men de 45 minuttenes sikkerhetsmargin ble til 30, så 20, men frokost, niste, påkledning ble det likevel med et nødskrik. Hun satte av minstebarnet i barnehagen, pakket ut ekstraklær, ekstralue, ekstrasokker i garderoben. Alt i rute. Isipisi.

Hun humret litt på vei ut døra, der hun så stressa foreldre skli bortover som Bambi på isen, iført blå plastovertrekk som de hadde glemt å ta av i hasten. Noen var bare sååååå sykt uorganiserte!

Hun tøffet fornøyd hjemover. Nå rakk hun en kopp te og en episode eller to før hun skulle oppfylle gå til jobben-løftet før kveldsskiftet. Hun satte seg ned. Men ute på gangen så hun noe fargerikt. Vantene. De hadde glemt å ta med vantene til barnehagen. På dagen med 1 grad og snø sto barnet uten vanter. Hun trasket opp til barnehagen igjen. Jaja. Litt trim har ikke skadet noen. Hun hilste litt beskjemmet på personalet igjen. De smilte. Slikt skjer den beste, ikke sant? Joda.

På vei ut porten så hun småstressa foreldre komme løpende med poden på slep, påpasselig emballert i vinterdress.

Dress. Hadde hun ikke sett den et sted? Hun kom halvveis før hun snudde. Den var ikke i garderoben, viste det seg. Hun så det plutselig for seg. Den lå klar. På rekkverket i gangen. Går det an? Hun svettet der hun trampet hjem igjen. Det var glatt, mørkt og rushtrafikken dundret forbi. Vel hjemme landet hun på bil til retur-returen.