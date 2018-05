Ikke for min egen del, allså, men for det atte der e jo så mange så glede seg til å arbeide i haven på første mai. Hjemme hos oss hadde vi jo kjøpt både stokkroser å praktrolliker så vi skolle sedde ud, å så skolle vi gjødsle med havegjødsel så vi hadde kjøpt nye hansker å monnbind til å all slags.

Nå har vi jo heldigvis garasje, så je satt i gang gressklipperen inne i garasjen å lod an stå å dure med motoren på til tanken va tomme, med garasjedøren åben, sånn atte folk ikke ska tro atte vi e kommonister jaffal.

Von Winckelhumpen har en latterlige traktorgressklipper så an sidde oppå å kjøre. Det e jo ikke lige greit å håndtere i regnvere, men von Winckelhumpen visste råd å tog med seg en store paraply så an holdt over seg mens an kjørte rondt i haven.

Der gikk visst med noen blomsterbed å et boskas i den dårlige sikten, men det e ikke verre enn atte polakken til von Winckelhumpen sine fikse det etter noen dager, selv om an ikke e forriktige polakk, for det atte han komme fra borti Baltikom, men de e jo litt billigere der borte.

Det va en styrelse atte vi ikke kjøpte sånnen selvgåendes plenklipper så klippe litt nå å litt da, for hvordan skolle vi ellers gjort et nommer av atte vi tross alt holdt på med havearbeid første mai, så jo e skikk å brug.

Det e jo tross alt arbeidets dag. Havearbeidets dag, faktisk. Å nå tror je bent frem atte je ska ha meg en liden jinn etter den harde økten, så får polakkene våre ta seg av haven resten av året.

Ja, det va det. Selvgjort e velgjort.