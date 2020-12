– De håndjernene var IKKE til svigerfar, men ...

I Aftenbla-bla snakkes det bare om jul denne gangen.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Harald Birkevold forteller motvillig om den gangen han hadde pakket inn et par håndjern med plysj. Ved en inkurie havnet denne pakken i hendene på hans daværende svigerfar. Janne Stigen Drangsholt mimrer om et juletre som var så skeivt at de måtte tjore det fast til veggen. Hun mener også at den ekte julestemningen kommer i det øyeblikket alt går bra, men det er rett før det bikker over.

Jan Zahl skal være på besøk hos sine svigerforeldre i fem dager denne julen. Det kan være utfordrende nok, men han deler triks og tips for at alle skal komme fra det i live. «Tre nøtter til Askepott» måtte plutselig konkurrere med den tradisjonelle julegrøten hjemme hos Leif Tore Lindø, og det var ikke uproblematisk.

Panelet diskuterer også plastjuletre, blinkende julelys og det forferdelige uvanen folk har med å komme innom med «en liten ting» når man har avtalt at man ikke skal gi gaver til hverandre.

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i iTunes eller på Spotify. Du kan også høre ukens episode her: