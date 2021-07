– Avvikle oljå i 2030? Det kommer aldri til å skje

– Vi er et lite land, men vi oppfører oss som om vi er verdens største oljeproduserende land, sier Tina Bru om debatten om å avvikle olje- og gassindustrien.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I sommer får podkasten Aftenbla-bla besøk av alle listetoppene i Rogaland. Hvem er de? Hva vil de? Hvilke ambisjoner har de? Hva vil de bruke mer penger på, og mindre penger på, i Norge?

Dagens gjest er Høyres Tina Bru. Hun har vært med på å styre landet i snart åtte år.

– Fordelen min er at jeg ikke har vært statsråd så lenge, så jeg føler alt dette er ganske nytt. Jeg har lyst å kjøre på.

– Alle er ikke like. Alle er ikke A4. Det var det overordna greia som trakk meg til Høyre.

Så havnet hun til slutt i ministerstolen, i Olje- og energidepartementet. Det er en av de store sakene i årets valg. Hva gjør vi med olje og gass i framtiden?

– Det blir en stadig mer krevende debatt, sier Bru.

– Det som mangler i den debatten er at den er så snever. At vi kan sitte her i lille Norge og seriøst ha en evigvarende debatt om at vi skal slutte å produsere olje og gass? Vi leverer to prosent av oljen verden bruker, og tre prosent av gassen. Det er den eneste debatten vi har, og jeg blir helt sprø av det.

Hun mener det er en utopi at vi skal stenge all produksjon, for eksempel i 2030.

– Det kommer ikke til å skje, så vi bør heller diskutere hvilken rolle Norge skal spille i å gjøre dette globalt.

Bru snakker også om Sandnes, borgerlig samarbeid, fester på Stortinget, hets mot politikere og country på NRK.