For det atte hvisomatte det va tilfelle, så hadde jo kommunen å de komt å lavt tursti gjennom havene våre.

Å hvordan skolle det ha tatt seg ud?

Atte der kom all slags folk å spaserte gjennom våres have, mens je sadd onder hengebjerken å hadde meg en liden jinn?

Det va von Winckelhumpen så kom inn på det en kveld så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Han måtte tilstå det, von Winckelhumpen, atte turstier e ganske kjekke å ha, når vi ska ud å gå på tur.

Men helledossen, hvaffor ska folk ud å gå på tur gjennom andre sine haver?

Kan de ikke holde seg i sine egne haver, sånn så skikkelige folk gjørr?

Gå an.

Gå å trave rondt i havene til vilt fremmendes, bare for det atte de ska tisse med honden.

Hva gir du meg?

Von Winckelhumpen måtte tilstå det, atte selv om det atte han og lige å gå på turstier, så hadde an posst Frederic på de, hvisomatte de kom å gikk gjennom hans have.

Ingen må noensinne glemme, atte det e vi her oppe på Egenes så har vert nødde til å ofre mest, når det komme til å få all slags løye inn i havene våre. I tiår efter tiår med den stadioen her oppe, så kom der foballmenner å tisste bag boskene våre, helt uden hond, å noen ganger snakte de sånne løgne dialekter og, for det atte de kom fra ganske andre steder i landet.

Stygge kler hadde de og.

Heldigvis fikk vi jagt de foballfolkene ud på landet. Ned til fjorden et sted. Å det e jo der så de snakke om å lave sånnen tursti nå.

Je e veldig glade for atte det ikke e i min have der komme tursti, men samtidig må jo folk ha et sted å gå for å tisse med hondene sine, for ellers bler jo blerene til hondene sprengde, å da bler de syge, å så må de til dyrlegen, å så koste det masse penger, å så ska de ha det gåendes, ska du se.

Nei, je sedde meg onder hengebjerken udi haven, med en liden jinn i freden å roen.

Den eneste turgåeren så komme her, e von Winckelhumpen.

Å han kjenne je jo.