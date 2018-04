Je sui Equpia

– Pappa, jeg vil byttet navn. Fra 1. mai heter jeg Equpia Snapchatia.

– Atte du vil hete hvafornoe?

– Det er et litt mer fremoverlent navn som representerer mine kjerneverdier og fokusområde.

– For noe tull. Du heter Ella, for det bestemte jeg, etter at din mor hadde sagt at sånn ble det.

– Men mitt nye navn understøtter min strategi og utvikling som et bredt menneske. «Ella» gir helt feil signaler. Folk tror jeg er steingammel, 40 eller noe, og at jeg hekler og baker sånn farmorkaker.

– Du mener vel mamorkake...samma det, du kan ikke hete Equi...hva var det du sa?

– Equpia. Det kommer fra likhet, likeverd, likevekt og balanse og er et fremtidsrettet navn som skaper en god plattform for dialog med et bredt spekter av interessenter. Vi tror det vil skape stolthet og gi retning internt, og samtidig være attraktivt for investorer, partnere og talenter.

– Ehhh hva? Og du mener «balanse» er det som beskriver en 13-åring aller best?

– Verden er i endring, pappa. Vi er ikke i 2017 lenger, vettu.

– Men hva er galt med «Ella»? Alle kjenner deg som det, alle kaller deg det og det er jo Ella du er?

– Seriøst? Equpia Snapchatia beskriver min opprinnelse, mine verdier og den jeg vil være i fremtiden.

– Din opprinnelse?

– Ja, mamma sa at det var litt sånn «snæpp!», så var det gjort, hva hun nå mener med med det. Dessuten spiller det på mitt framtidige yrke.

– Nå er jeg litt spent merker jeg.

– Jeg skal vlogge på Snap.

– Jeg forsto bare halvparten av den setningen, og jeg hørte verken advokat eller lege der.

– I min fokusplan for årene som kommer skal jeg jobbe målretta for å bli fulltids vlogger på Snapchat. Da må jeg opp fra de snaue 5 timene jeg bruker i dag.

– Men du trenger ikke bytte navn for det?

– Jo.

– Ja, ja, det koster vel ikke noe å bytte navn.

– Jo, jeg trenger 20–30.000 kroner for å endre logoer og sånt. Men tenkt på merkevaren, pappa. Tenk på merkevaren.