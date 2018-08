Vaksiner? Pøh! Kålomslag virker mye bedre

Vi som har unger får med jevne mellomrom kontakt med helsevesenet også når ungene i utgangspunktet ikke feiler noe. I løpet av de første leveårene skal de måles og veies til stadighet, det skal kontrolleres og dokumenteres om de har klart å tilegne seg diverse motoriske ferdigheter, om de klarer å formulere seg sånn noenlunde og om sanseapparatet er på g. I tillegg skal de vaksineres, og denne aktiviteten fortsetter også etter at kontrollmålingene på helsestasjonen har opphørt. Da dukker det i stedet opp en lapp i ranselen med informasjon om vaksinene, samt en svarslipp med to ulike svarrubrikker.

Man kan enten krysse av for at man ønsker vaksine, eller for at man ikke ønsker. Da noen innførte samme ordning for påmelding til enten julegudstjeneste eller alternativt opplegg på skolen, ble den kritisert for å være altfor komplisert og lite gjennomførbar. Derfor, mente noen, burde gudstjeneste være standardvalget, og fritak søkes om aktivt. Vaksine-påmelding er selvsagt noe HEEELT annet. Der er valgfriheten tydeligvis viktigere enn i religiøse spørsmål.

Det er åpenbart at enkelte trenger litt vennlig veiledning på dette feltet. Derfor har jeg tatt meg friheten til å lansere noen alternative formuleringer som kan brukes i stedet for punktet med "jeg ønsker ikke at *fyll inn navn* skal vaksineres":

* Jeg har lest noe i en blogg som jeg tror mer på enn all seriøs forskning.

* Jeg tar sjansen på at barnet mitt overlever hvis det skulle være så uheldig å få en livstruende sykdom. Det går i så fall sikkert over med litt aromaterapi.

* Jeg synes ikke det gjør noe om mitt barn smitter noen i en risikogruppe og dermed tar livet av dem eller sørger for at deres ufødte barn får misdannelser. Folk får passe på seg selv.

* Alle helseproblemer i vår familie har alltid blitt løst med varme kålomslag, fjernhealing eller meditasjon, og folk med helgekurs i mindfullness kan være like gode behandlere som folk med sju år lang legeutdanning.

* Jeg vil ikke bidra til at den store, stygge legemiddelindustrien tjener mer penger, så da satser jeg heller på at ungene unngår polio og tuberkulose gjennom et kosthold som fremmer god tarmflora.

* Jeg hadde meslinger, kikhoste og kusma, og det gikk helt fint. Hvis unger ikke klarer å overleve sånne lettvektere av noen sykdommer, var det kanskje ikke meningen at de skulle nå så langt i livet uansett.