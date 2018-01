Jubelen fra slottsplassen vil stilne, og mange mener at partiet vil visne slik blomstene fra jubeldagen 17. januar vil. For partiet vil det i så fall bare ta noe lengre tid. Målet er selvsagt helt annerledes. Gjennom regjeringsdeltakelse ønsker Venstres leder Trine Skei Grande å bygge partiet sterkt nok til å fjerne seg fra det berømte sperregrense-spøkelset ved hvert stortingsvalg. Slik det er nå lever Venstre som stortingsparti på ørsmå desimaler.

Det manglet ikke på advarsler mot regjeringsdeltakelse fra erfarne venstrefolk. Tidligere leder Odd Einar Dørum var blant dem som stemte imot. At flere sentrale partimedlemmer lokalt velger å melde seg ut som følge av regjeringssamarbeid med Frp tyder på dyp uenighet innad i Venstre.

La oss se litt på hva som kan slå positivt ut:

Flere får sjansen

Tre statsråder gir rom for flere statssekretærer og politiske sekretærer og rådgivere. To vararepresentanter trer inn på Stortinget. Dette gir en solid politisk skolering for langt flere lovende Venstre-politikere enn om partiet hadde takket nei til regjeringsdeltakelse. Markering av egen posisjon og rolle i den politiske hverdagen gjør Venstre mer synlig, noe som kan tiltrekke velgere. Det er mulig å få politiske seire på klima- og miljø-området med egen statsråd for feltet. Allerede i forhandlingene er det satt stopp for konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen for denne regjeringsperioden. Venstre kan spille en rolle innad i regjeringskollegiet som kan bidra til at den blå-blå politikken kan få et lite skinn av blågrønt på flere sektorer.

Lilleputt

Men hva kan gå galt? Høyre og Frp har fire år bak seg i regjering. Kompromisser har noen ganger sittet langt inne. Det blir ikke enklere med Venstre på innsiden. Faren for synlig regjeringsslitasje er stor. En regjering som ikke fungerer etter hensikten, vil Venstre tape mest på. Motsatt: hvis regjeringen blir en suksess, er det ikke Venstre som får æren for det. Som juniorpartner vil de to andre høste gevinsten. De grønne har allerede mobilisert med sikte på å kritisere Venstre for de nederlagene partiet måtte få på klima- og miljøområdet. Kampen om miljøvelgerne vanskeliggjøres med regjeringsdeltakelse for Venstre. Noen vil mene at Venstre har demontert seg selv som miljøparti.

Bundet valgkamp

Allerede høsten 2019 er det lokalvalg. Noen steder har lokale venstrefolk alt meldt seg ut. De som er igjen skal i valgkampen forsvare den politikken regjeringen som helhet fører – ikke bare framheve Venstres program. Venstre er, som et lite parti, avhengig av å framstå som et alternativ med noen løsninger som andre ikke har. Det blir ikke lett som del av et stort samarbeidsprosjekt.

Og hvem skal være Venstres motpoler i en valgkamp når Frp ikke kan være det? Valgkamp med brodd mot MDG, SV, Sp og Ap vil fjerne Venstre fra et politisk sentrum.

Tapt sentrum

Venstre gikk til valg på en regjering av sentrum og Høyre, men uten Frp. Det lyktes ikke. At partiet nå gir sentrum-høyre på båten etterlater KrF i en sentrumsrolle, og vanskeliggjør den regjeringskonstellasjonen som både Venstre og KrF ønsket seg aller mest. Faren er derfor stor for at deler av Venstres velgere nå føler seg sviktet. Det gir grobunn for fortsatt liv til myten om vingle-Venstre. Venstre har vært i tilsvarende dilemma før. Odd Einar Dørum gjorde som partileder et nummer av utfordringen ved å velge grønt eller rødt. Han falt ned på venstresiden, og lanserte partiet inn i en valgkamp med et konstruert brudebilde med Dørum og Gro Harlem Brundtland som et fint par. Det falt ikke i god jord hos noen. Venstre falt ut av Stortinget.

Lars Sponheim fikk gjenreisingsjobben, og lyktes med å reetablere partiet som stortingsparti. Han valgte sentrum og Høyre, og oppnådde regjeringsdeltakelse. Men håpet om gjentakelse forsvant da Sp forlot sentrum og tillot seg selv å samarbeide i en konstellasjon der også SV inngikk. Det sentrumsalternativet som var, er med andre ord nesten borte.

Tre høyrepartier

At Venstre går i kompaniskap med Fremskrittspartiet og Høyre gjør at vi nå har tre høyrepartier. Frp har justert seg betraktelig fra perioden som opposisjonsparti, og er blitt mer ansvarlig. Det er ikke gitt at Venstre får nye velgere ved å bli mer blå enn grønn, og ved å beite sammen med de to andre blåe. KrF hadde blandede erfaringer etter den siste Bondevik-regjeringen. Partiet hadde riktignok statsministeren, men spilte likevel annenfiolin etter Høyre, som høstet største gevinst fra den perioden. Det er denne erfaringen som juniorpartner som gjør at Knut Arild Hareide og hans parti nå vegrer seg mot å forsvinne inn i de blå-blå regjeringskorridorene. For små partier kan ofte lysten på regjeringsmakt få en langvarig og ubehagelig ettersmak dersom lysten ender med en posisjon som juniorpartner. Faren for en slik utvikling for Venstre synes større enn muligheten for suksess, vekst og framgang.