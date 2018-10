– Du har kontrollen på kor me ska, sant?

– Ja, ja, ja, bare kjør du, så ska eg sei ifra når du ska svinga.

– Ok, men litt før, sant, sånn at...

– ...herrlighed, eg seie alltid ifra før.

– Vel...

– Bare kjør du.

– Ok.

– DER sko me ha våre inn te høyre.

– Hæ?

– Ja, nå kjørte du akkurat forbi det. Høyre sa eg!

– Men du sa det itte avkjørselen.

– Nei, eg sa det akkurat når me va der.

– Men du må sei det før, sånn at eg får tid te å svinga av.

– Du må uansett snu, for du har kjørt for langt.

– Ok, men sei ifra litt før neste gang.

– Ja, ja, ja.

– Hmm...

– Høyre NÅ!

– Ok.

– Neeeei, det va for tidlig. Nå kjørte du inn ein før du sko.

– Men du sa jo NÅ!

– Ja, for du sa at du sko ha beskjed tidligt.

– Men ikkje før eg ska svinga. E du heilt...

– ...det va du så ville ha tidlige beskjed.

– Hjelpes...ok, eg kjøre ud, så seie du ifra 30 meter før. Ok?

– Ok.

– Hmm..

– NÅ!

– Flott! Eg svinge av. Sånn.

– Neeeei, det va 30 meter før eg seie ifra når du ska svinga av.

– HÆ?

- Der va det 30 meter før eg sko sei ifra om at du sko svinga av.

- Ja men hjelpesogbevares, kvinne. Kan du ikkje bare sei neste te høyre?

- Jo. Greit, hvis du må ha det inn med t-skjei.

- Hmm...

- Neste te høyre.

- Flott, sånn. Inn her. Nå e me på rett vei.

- Ehhh, nei! Me sko andre veien. Eg meinte høyre for di så komme fra andra siå, den veien me pleie å kjøra.

- Altså venstre?

- Slapp av. Pass blodtrykket. Me ska inn neste te din venstre, vanligvis høyre, for 30 meter siden. Herrrlighed! Nå kjørte du forbi igjen. Venstre sa eg! Du e verre enn KrF!