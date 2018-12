Denne uken ble det kjent at Preikestolen skal flyttes, fra Forsand til Strand kommune. Det blir et marakkels å flytte hele den enorme knausen, men når ministeren engang har vedtatt dette, så blir det sånn.

I samme slengen, men litt under radaren, er det bestemt at en rekke andre landemerker skal flyttes. Her er lista:

Gamle Stavanger skal flyttes til Sandnes, nærmere bestemt til Nye Sandnes. Det nye navnet blir Gamle Nye Sandnes Stavanger. Under åpningsseremonien vil Stanley Wirak og Christine Sagen Helgø Meny synge duetten «My Endless Love».

Ryfylke, som ligger voldsomt keitete til inne i...vel, Ryfylke, skal flyttes til Hundvåg. Hundvåg blir på sin side lagt ut på Finn.no under «gis bort», for vi regner ikke med at noen vil betale for Hundvåg.

Kongeparken skal flyttes fra Ålgård til Hjelmeland. Dette har INGENTING å gjøre med at Magnhild Meltveit Kleppa elsker å kjøre karuseller. At den største karusellen blir hetende «Ei grondige jønågång» er også helt tilfeldig.

Solastranden skal også bort. Denne skal flyttes til Kvernaland og legges i en enorm haug ved plogfabrikken. Ungene kan leke i sanden, mens politikere og andre interesserte kan - ved behov - gjemme hodene sine i den samme sanden.

Store Stokkavatn skal flyttes til Breiavatnet. For å fylle igjen det store hullet etter vannet, vil Figgjo bli flyttet hit og brukt som fyllmasse. Eventuelt brukes Hundvåg til samme formål, hvis vi ikke får gitt det bort på Finn.no.

Flyplassen på Sola blir flytta til Gloppedalsurå. Vi er klar over at dette terrenget kan framstå som noe ulendt, men Vi bruker 140 milliarder på å sprenge og grave og rydde stein. Denne steinen vil for øvrig bli spredd ut på Jæren sånn at folk kan ta bilde og si «seeee, så flotte steidn».

Sist, men ikke minst: Alt vede, som til nå har vært samlet på få hender i kommentarfelt og hos aviskommentatorer, vil nå bli spredd jevnt utover. Alle skal få.