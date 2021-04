– Det er for enkelt å si at det bare handler om kvinnen, for inni henne vokser et lite menneske

PODKAST: Abortsaken, innvandrere og korona, limericks og sonetter er blant temaene i ukens Aftenbla-bla.

Abortsaken ble løftet opp igjen under SVs landsmøte, som har vedtatt at de vil utvide retten til selvbestemt abort til grensen for levedyktighet for et foster, som i dag er fastsatt i forskrift til uke 22.

Partiet vil avskaffe abortnemndene og gi en lovfestet rett til rådgivning.

– Saken er vanskelig, sier Harald Birkevold i ukens Aftenbla-bla.

– Men det blir for enkelt og banalt å si at det bare handler om kvinnen, for inni henne vokser et lite menneske som på et tidspunkt har rettigheter.

I tillegg til abortsaken diskuterer panelet hvorfor innvandrere er overrepresentert i koronastatistikken, og hvordan vårt politiske syn farger hvordan vi tolker akkurat dette.

Harald Birkevold, Jan Zahl, Janne Stigen Drangsholt og Leif Tore Lindø snakker også om sonetter og limericks, om vaksinering, ferdigsaus og marginale kjendiser.

