Kommunen har avdekket flere lovbrudd og mener barnehagen ikke drives i tråd med lov og forskrift. Ved tilsyn ble det observert at de voksne ikke klarte å trøste på en måte som anerkjente barna. Tvert imot viste personalet en forståelse av barn som var vanlig for flere tiårsiden.

Videre ble det påpekt at de voksne snakket lite med barna under måltidene. Barna fikk ikke spise selv, og fikk verken tallerkener, kniver eller glass. Tilsynet konkluderte med at de ansatte var mer opptatt av den praktiske biten av måltidet enn at barna fikk prøve selv.

Pål Christensen

Det var også lite leker i barnehagen, og få leker som oppfordret til konstruksjonslek, som for eksempel bygging. De fant også at ungene ikke fikk delta i praktiske oppgaver som å dekke bordet eller rydde etter måltider.

Barnehagesjefen i Stavanger mener barnehagen ikke har klart å tilpasse seg nye krav til barnehager.

Cecilie Evertsen Stanghelle, universitetslektor ved UiS, forklarer at omsorgen som skal gis i barnehagen i dag er langt mer moderne enn det som kom fram på tilsyn i Stavanger. De voksne skal evne å sette seg inn i følelsene til et barn som for eksempel gråter, samt hjelpe barnet til å sette ord på følelsene. Den voksne skal være emosjonelt tilgjengelig - ikke bare fysisk til stede. Mange barnehager har denne kunnskapen, men henger igjen i gamle mønster, mener Stanghelle.

Det er selvsagt en tøff avgjørelse å stenge en barnehage, og mange foreldre vil komme i en vanskelig situasjon. Alt tyder imidlertid på at barnehagen, som har vært under tilsyn siden oktober 2015, har fått god anledning til å rette opp avvikene. Derfor tror vi barnehagesjefen gjør rett i å vurderer forholdene i den aktuelle barnehagen som sterkt bekymringsfulle.

Bare for få år siden strevde mange kommuner med å få nok barnehageplasser. Mange var glad bare de fikk en plass. Vi må imidlertid ikke glemme at det også må stilles krav til kvaliteten i barnehagene. De er slett ikke oppbevaringsplasser, men pedagogiske virksomheter underlagt et lovverk.

Stavanger kommune fortjener derfor ros for sin tilsynsinnsats, som åpenbart bidrar til å heve kvaliteten.

Samtidig nekter vi å tro at gammeldags omsorg er et Stavanger-problem alene. Vi forventer at øvrige kommuner ser til Stavanger og sørger for at alle barnehager lever opp til moderne omsorgskrav.