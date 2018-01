Nedtelling

Mistrøstig ser inn i kjøleskapet. Hun setter frem det som trengs. Det er grønt, grønt, grønt. Mosegrønn grønnkål. Irrgrønn salat. Lillagrønn avocado. Hun stuper ned i nederste skuffe, og sper på med brannrød paprika og sprakende oransje gulrøtter. Men ikke en eplekake å se. Det er hennes egen feil. Hun burde visst det. At det var slik det skulle ende. Alle de månedene, disse solfylte, vakre morgenene. Feriedager. Ungene klarer seg selv-dager. Lune kvelder da hun kunne tasse inn og hente et stort stykke eplekake, rester fra et eller annet festlig lag. Perfekt til alenekveld, litt sjokolade og yndlingsserien på tv-en.

Men nå. Nå sto hun her. Men ikke alene. Det hang en kollektiv, grå sky over arbeidsplassen. Det vil si, helst blant de over 40. Der regjerte sahara-tørre knekkebrød og truslene om at dersom man ikke tok grep nå, da kom man ikke inn i vinterbuksa. (Knas) «Har du sett hvor mye nye vinterbukser koster? Tenkte meg det. (Knas) «De er ikke så verst, bare man fortrenger at de lukter, smaker og ser ut som bark» (knas).

De andre, forbaskede nærmest purungdommene løp bekymringsfrie og sprudlende spreke rundt, med snakk om push-up-challenge og maratonpåmeldinger, mens de iherdig knasket kjeks og sjokolade og slurpet kaloribombelatte-kaffe.

Bare vent, tenkte hun. Bare vent til dere også blir innhentet av vonde ledd, trang til å hvile på sofaen og spise mokkabønner. Bare vent.

Hun pustet litt. Det var den vinterbuksa, da. Som satt så ubehagelig stramt at hun hadde mistet pusten midtveis i den ene motbakken forrige uke. Hun måtte la eplekaken fortsette som et fata morgana, forbeholdt de aldeles store begivenhetene. Hun trøstet seg med at det kom jo to konfirmasjoner med gode kakemuligheter. I mai. Og så hadde hun alltids påsken. Bare 70 dager igjen. Hun fant frem knekkebrødet. Eplekakelukten hang fortsatt i luften. Knas.